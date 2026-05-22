Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία

Snapshot Η σορός του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου βρέθηκε στις 21 Μαΐου στον Αποκόρωνα Χανίων μετά από έξι μήνες αγνοούμενος.

Οι γονείς του αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά για την τελική ταυτοποίηση της σορού, που βασίζεται αρχικά σε στοιχεία όπως τα ρούχα.

Η σορός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νεκροψία

νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου.

Η πυκνή βλάστηση και η μορφολογία του εδάφους δυσκόλεψαν σημαντικά τον εντοπισμό της σορού.

Οι τοπικοί κάτοικοι επιβεβαιώνουν τη δυσκολία των ερευνών λόγω της απομακρυσμένης και δύσβατης περιοχής όπου βρέθηκε η σορός. Snapshot powered by AI

Στα Χανιά θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος για την οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου.

Ο 33χρονος γιατρός τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) στον Αποκόρωνα και σε πρώτη φάση αναγνωρίστηκε από τα ρούχα. Οι γονείς του Αλέξανδρου αναμένεται να φτάσουν σήμερα στα Χανιά για την τελική ταυτοποίηση.

Η σορός του 33χρονου μετά τον εντοπισμό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου θα γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή για να διακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στα Χανιά για την επίσημη ταυτοποίηση οι γονείς του Αλέξανδρου

Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν κληθεί και οι γονείς του για την επίσημη αναγνώριση. Μάλιστα αν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η σορός λόγω της προχωρημένης σήψης δεν αποκλείεται η περίπτωση να ληφθεί και δείγμα dna.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικόλαος, η σορός εντοπίστηκε από περαστικό ο οποίος ειδοποίης άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» ανέφερε ο κ. Νικολάου.

Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής

Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, οι έρευνες για τον αγνοούμενο επικεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή Νίππος- Τζιτζιφές – Φρες Αποκορώνου όπου θεωρούσαν πως χάθηκαν τα ίχνη του γιατρού. Όπως ανέφερε, το σημείο που βρέθηκε η σορός είχε πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό του. Πρόσθεσε ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε βρεθεί νωρίτερα, ακόμη και κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκκλησιαστικής γιορτής του Αγ. Γεωργίου (η σορός εντοπίστηκε κοντά στο εκκλησάκι) εκτιμώντας όμως πως η σορός βρισκόταν εκεί για αρκετό χρονικό διάστημα.

Άλλος κάτοικος σημείωσε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και τελικά κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε. Εξέφρασε επίσης τη θλίψη και την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας που η σορός εντοπίστηκε, ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης