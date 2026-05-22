Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 7 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

598

Λειτουργία

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

595

Λειτουργία

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

588

Λειτουργία

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

582

Κατασκευές

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΟΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΕΛΑ, ΚΑΡΕΛΛΑ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Π.ΚΑΛΑΜΑ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΓΡΙΒΑ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ.

352

Κατασκευές

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 2:30:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΜΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΑΝΑΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΗΣ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ

589

Κατασκευές

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 2:30:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΪΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΔΑΪΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΝΥΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΪΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ

589

Κατασκευές

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 3:00:00 μμ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΕΚΤΟΡΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΛΕΑΣ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΜΟΥΣΩΝ

1654

Λειτουργία

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

595

Κατασκευές

22/5/2026 8:00:00 πμ

22/5/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ - ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΞΥΛΟΥΡΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ - ΣΙΦΝΟΥ - ΑΜΟΜΥΛΕΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΤΕΟ - ΔΑΦΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΕΚΤΟΡΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

431

Λειτουργία

22/5/2026 8:30:00 πμ

22/5/2026 4:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ - ΦΟΛΟΗΣ - ΦΡΥΝΙΧΟΥ - ΦΥΛΛΙΔΟΣ - ΞΑΝΘΟΥ - ΦΥΤΕΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΥΓΙΑΣ

225

Κατασκευές

22/5/2026 9:00:00 πμ

22/5/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

594

Λειτουργία

22/5/2026 9:00:00 πμ

22/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 132 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

596

Κατασκευές

22/5/2026 9:00:00 πμ

22/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: Α. ΣΙΩΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ ΝΟ 50, 46, 36, 28 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

597

Κατασκευές

22/5/2026 12:00:00 μμ

22/5/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

593

Κατασκευές

22/5/2026 12:00:00 μμ

22/5/2026 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΝΔΑΜΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΪΟΥ ΣΤΟ ΎΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

351

Κατασκευές

22/5/2026 12:30:00 μμ

22/5/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΓΡΑΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

587

Λειτουργία

22/5/2026 2:00:00 μμ

22/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΣΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

597

Λειτουργία

22/5/2026 4:00:00 μμ

22/5/2026 6:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΩΤΗΛΑ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

357

Κατασκευές

