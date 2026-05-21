«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρυστιανού.

Με το σύνθημα «Μαρία έλα» και «μάνα κουράγιο» ανέβηκε στο βήμα της εκδήλωσης η Μαρία Καρυστιανού λίγο μετά τις 20.30.

«Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, να το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας, αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν ακούσαμε. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί. Σήμερα ξεκινάει η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο», ανέφερε αρχικά.

«Δεν είναι ένα πολιτικό κίνημα, αλλά η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας», πρόσθεσε.

Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη Eurokinissi

Ακολουθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος:

Ι. Η ΓΕΝΝΗΣΗ

Το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» γεννήθηκε αυθόρμητα, μέσα από τα ίδια τα σπλάχνα της κοινωνίας μας. Προβάλλει, ως σανίδα σωτηρίας μπροστά στα φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς και τα αδιέξοδα, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πλήττουν την ποιότητα της ζωής μας, μας φτωχοποιούν, βασανίζουν τη χώρα μας, υποθηκεύουν το μέλλον της και υπονομεύουν τη διεθνή θέση της και τα εθνικά συμφέροντα.

Eμείς, οι απλοί πολίτες με διαφορετικές καταβολές, που αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία της συγκρότησης του Κινήματος, συντονιζόμαστε εξαιτίας της συνεχούς υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσής μας, αλλά και της συνολικής απαξίωσης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας και λέμε οργανωμένα, με μια φωνή και με τη σκέψη μας στο μέλλον του λαού μας:

«ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ». Μας έδειξε τον δρόμο η ανάγκη να συμπορευθούμε, να αγωνιστούμε και να προσφέρουμε τη δράση, τις γνώσεις, τα όνειρα και τις ικανότητές μας, μα πάνω απ’ όλα την αγάπη και τα αγνά κίνητρά μας σε ένα ιστορικό κίνημα αναγέννησης για την Ελλάδα και τους πολίτες της, αφιερωμένο στα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές.

Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ) Eurokinissi





Κύρια έμπνευσή μας υπήρξε ο γενναίος αγώνας μιας απλής μητέρας για απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μετά τον μαρτυρικό θάνατο της κόρης της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Ένας επίμονος, σταθερός και αποφασιστικός αγώνας, αφενός για την ανάδειξη και τιμωρία των ενόχων για το επίδικο έγκλημα των Τεμπών, αφετέρου για την αποτροπή της συγκάλυψής του, καθώς το έγκλημα αυτό φανέρωσε σε όλους μας χρόνιες παθογένειες, όπως τούτο καταγράφεται και στις ετήσιες Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση μας υποτιμά, μας απαξιώνει και καταπατά την αξιοπρέπειά μας.



Όλα τα παραπάνω ανέδειξαν την αδήριτη ανάγκη τήρησης των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου και διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των θεσμών, ένωσαν αμέτρητους πολίτες, οδήγησαν εκατομμύρια συμπατριωτών μας στους δρόμους και τις πλατείες, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπου ζουν ο απόδημος Ελληνισμός και οι ομογενείς μας. Μας αφύπνισαν από τον λήθαργο, στον οποίο μας είχαν βυθίσει οι εκάστοτε κυβερνώντες, μας βοήθησαν να αισθανθούμε τη δύναμή μας και μας κινητοποίησαν, ώστε με καθαρή πλέον κριτική ματιά, να αντιδρούμε σθεναρά στα πλείστα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα και στο ανεξέλεγκτο κύμα κρουσμάτων διαφθοράς, διαπλοκής, αναξιοκρατίας και κοινωνικής αδικίας που καταδυναστεύουν τη χώρα μας.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου στην παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού Eurokinissi

Έτσι το Κίνημά μας γεννήθηκε και διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή πολιτών που αγαπούν την Πατρίδα, οραματίζονται την ορθή θεσμική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και αγωνίζονται έμπρακτα για την ελεύθερη λειτουργία του. Επιλέγουν δηλαδή την ενεργή κοινωνική και πολιτική δράση, ώστε η χώρα να βαδίζει σε δρόμο δικαιοσύνης, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ευημερίας για όλους και όχι μόνο για λίγους.



Ξεκινάμε χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος. Έχουμε ξεκάθαρη ενωτική πρόθεση και δράση, ανεξαρτήτως αφετηρίας και καταβολών, χωρίς ψευδοδιλήμματα και ψευδοδιχασμούς. Αυτά είναι πρακτικές του παρελθόντος, που οδηγούν μόνο στη διαίρεση και τη διάλυση της κοινωνίας.



Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες σε κοινή πορεία. Πυξίδα μας είναι η πολιτική αρετή και ελευθερία και οι κοινές για όλους πανανθρώπινες αξίες. Και οδηγός μας η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μόνο όταν εφαρμοστούν αυτές οι αξίες στην πολιτική ζωή του τόπου και οι πολιτικοί εκπρόσωποι μας ενεργούν προς όφελος της χώρας και των πολιτών, χωρίς ιδιοτελείς επιδιώξεις και συμφέροντα, τότε και μόνο τότε μπορεί να ανθίσει η χώρα και να έχουν ελπιδοφόρο μέλλον η κοινωνία και ο λαός μας.

Επιδιώκουμε οι πολιτικοί εκπρόσωποί μας και οι δημόσιοι λειτουργοί να είναι πρότυπα θετικά. Θέλουμε η χώρα μας να ανακτήσει τη χαμένη αίγλη που της στέρησαν ιδιοτελείς πολιτικοί και να προοδεύσει έτσι όπως αξίζει σε όλους εμάς και την ιστορία μας.



Οι Έλληνες πολίτες έχουμε δικαίωμα και αξίζουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και προκοπή και απαιτούμε από την Πολιτεία να προστατεύει και να υπηρετεί όλα τα δημόσια αγαθά, τις παροχές, τη στήριξη και τη φροντίδα, τα οποία είναι κεκτημένα και αδιαπραγμάτευτα.

Ο Θανάσης Αυγερινός κα ιη Κατερίνα Μουτσάτσου Eurokinissi

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

1. Βασικοί στόχοι μας είναι να βιώσουν οι πολίτες την αλλαγή, να φανεί άμεσα ότι ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η Ελλάδα, οι συμπολίτες και η ζωή όλων μας σε ένα πλαίσιο αληθινής Δημοκρατίας, με εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας Πολιτείας, που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο, έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών.

2. Άμεσος και στρατηγικός στόχος μας είναι η στήριξη της κοινωνίας. Η φροντίδα και η οικονομική ενίσχυσή της, αλλά και η αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού προβλήματος με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και σύσταση ειδικού φορέα για το δημογραφικό, την οικογένεια και τους νέους. Ο πληθυσμός της χώρας συρρικνώνεται λόγω της υπογεννητικότητας, της γήρανσης του πληθυσμού, της αυξανόμενης φτωχοποίησης και της εξώθησης των νέων σε φυγή στο εξωτερικό (brain drain). Γι’ αυτό και πρώτιστο μέλημά μας είναι η με κάθε μέσο στήριξη της οικογένειας, που είναι ο πυρήνας και το θεμέλιο της κοινωνίας και ειδικά των νέων, της ελπίδας της πατρίδας μας.



3. Ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καταστεί ισχυρό και ποιοτικό, με μέριμνα στην ειδική αγωγή και με γενναία στήριξη των λειτουργών του. Στόχος της παιδείας είναι να προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, μέσα σ’ ένα ευχάριστο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με προοπτική για τη ζωή και το μέλλον τους.



4. Προτεραιότητά μας είναι η πρόνοια για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων, που οφείλουμε να στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Επιβάλλεται η οικονομική ενίσχυση για αξιοπρεπή διαβίωση και η ειδική μέριμνα για τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, καθώς και η ειδική επιστημονική υποστήριξή τους. Οι συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια και δικαιούνται αξιοπρεπή διαβίωση με ειδική φροντίδα και αποκατάσταση αποδοχών.

5. Η πρόληψη και η προστασία του πολύτιμου αγαθού της υγείας αποτελεί για το Κίνημά μας τη βάση μιας ανθρωπιστικής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Δεσμευόμαστε για την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και για τη στήριξη των ιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού υγείας. Κάθε πολίτης ανεξαρτήτως εισοδήματος δικαιούται πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς κρυφές «συναλλαγές» και λίστες αναμονής της ντροπής. Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με δημόσιο, δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα.

6. Για το Κίνημά μας οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού, κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το Κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να γίνουμε κοινωνοί και να συμμετέχουμε στα κοινά με ελεύθερη κρίση. Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους για τη διαμόρφωση αποφάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα.

7. Εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, με νόμους σαφείς, που εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το Κίνημά μας επιθυμεί διακαώς την εφαρμογή όλων των αρχών και εγγυήσεων του κράτους δικαίου, διότι ζούμε τις θλιβερές συνέπειες από την έλλειψή τους. Ύψιστη αρχή του Κινήματος η ΙΣΟΝΟΜΙΑ. Όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς αστερίσκους ή εξαιρέσεις, χωρίς «ακαταδίωκτα» ή άλλα «προνόμια». Βασικοί πυλώνες του Κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η παύση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση των προτάσεων όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης και στήριξη του έργου τους.

8. Στόχος μας είναι ο έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων, κατά προτεραιότητα των μνημονιακών, ο έλεγχος της διαχείρισης των εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους τους, με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των εργαζομένων στους οικονομικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κεντρικό μέλημά μας είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση, ο σχεδιασμός, ο διαρκής έλεγχος και η δίκαιη κατανομή των πόρων, η διαφάνεια στα έξοδα και έσοδα του δημόσιου ταμείου, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα διαφθοράς. Έτσι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και τους θεσμούς και η χώρα μας αναδεικνύει την πολιτική αρετή, την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη ως πυρήνα της δημόσιας ζωής και διεκδικεί τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ) Eurokinissi

9. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών. Επιδίωξή μας είναι να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και τους φόρους που τους αναλογούν. Καταπολέμηση της προνομιακής μεταχείρισης ισχυρών δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, οικονομικά βεβαρημένα μέσα «ενημέρωσης», αλλά και τα κόμματα, που οφείλουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ κι εξασφαλίζουν συνεχείς παρατάσεις στις ρυθμίσεις δανείων, όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν τις περιουσίες τους για μικροποσά. Οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχος της αισχροκερδούς δράσης των Servicers και των Funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.

10. Μία κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις. Στόχος μας είναι η ριζική και βάσει εθνικού προγράμματος παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών, που συνθλίβουν το επιχειρείν και αποτρέπουν τις επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει, ενώ ιστορικά αποτελούσαν τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.

11. Καμία παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής, δίκαιη και βιώσιμη χωρίς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας απαιτεί σταθερές εργασιακές σχέσεις και διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στόχος μας είναι να εξαλειφθεί η οικονομική εξαθλίωση ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, να εκλείψει η φτωχοποίηση των Ελλήνων και η φυγή πολύτιμου έμψυχου δυναμικού από τον οικονομικό ιστό της χώρας.

12. Εξυγίανση όλων των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ, που διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές, επιβάλλουν ανεξέλεγκτη ακρίβεια και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν. Αυστηρός έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού και εθνικός σχεδιασμός για την εξάλειψη της αισχροκέρδειας.

13. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας απαιτούν τη χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση επενδύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της μελισσοκομίας, της δασοπονίας, η αξιοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων και η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελούν θεμέλια της εθνικής οικονομίας, της διατροφικής επάρκειας, της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος, και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και διασφαλίζουν αξιοπρέπεια και προοπτική για τους Έλληνες παραγωγούς. Στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου με νέα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και επαναξιοποίηση της γης, με πλήρη σεβασμό των ανθρώπων, που μοχθούν στον αγροδιατροφικό τομέα.

14. Προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων μας. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και διαχείρισης των στρατηγικών κλάδων της οικονομίας και των υποδομών υψηλού δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και η ύδρευση. Αποτροπή της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αποκατάσταση των ζωνών natura και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Δεσμευόμαστε για ουσιαστική προστασία των δασών και των ορεινών όγκων, για αυστηρό έλεγχο κάθε ενεργειακής παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, όπως η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και για επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έμπρακτη στήριξη της φιλοζωίας και των καταφυγίων με ειδικούς κωδικούς χρηματοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενίσχυση των φιλοζωικών οργανώσεων και των εθελοντών, γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί εθνικό πλούτο. Μια κοινωνία που σέβεται τα ζώα και τον φυσικό πλούτο, σέβεται τον άνθρωπο.

15. Υψώνουμε φραγμό στη διαρκή υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών. Ενίσχυση της υποστήριξης όλων των ΜΜΕ και των λειτουργών της ελευθεροτυπίας – πυλώνα της Δημοκρατίας. Θέσπιση διαφανών κανόνων στην κρατική χρηματοδότηση των ΜΜΕ και αντικειμενικών κριτηρίων στην κατανομή της διαφήμισης σε όλον τον δημόσιο τομέα.

16. Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Γενναία χρηματοδότηση έργων πολιτισμού, δημιουργικών πρωτοβουλιών της νεολαίας, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων, προστασία του πολιτιστικού κεφαλαίου μας. Στήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και εν γένει των λειτουργών του πολιτισμού. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, πολύτιμη κληρονομιά του ελληνισμού, αποτελεί παγκόσμια πνευματική παρακαταθήκη και θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού, της φιλοσοφίας, των επιστημών και της δημοκρατικής σκέψης. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων ψηφιοποίησης, καταγραφής, διάσωσης, μετάφρασης και ελεύθερης επιστημονικής αξιοποίησης των κειμένων και των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αποτελεί προτεραιότητά μας, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της παιδείας και της ανθρωπότητας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των πολιτιστικών δράσεων και σύνδεση με την καινοτομία, πρωτοβουλιών διάσωσης και προώθησης τοπικών παραδόσεων και προϊόντων.

17. Ο αθλητισμός είναι ύψιστη κοινωνική δραστηριότητα της ελληνικής αγωνιστικής παράδοσης, γνωστής για τις αξίες που εμπέδωσε παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το ολυμπιακό πνεύμα, ο θεσμός της εκεχειρίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Σήμερα απαιτείται η ριζική θεσμική ανασυγκρότηση για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων - κυττάρου της αθλητικής κοινωνίας και μιας από τις βάσεις της υγείας, της ευεξίας και της διαπαιδαγώγησης του λαού μας -, η φροντίδα και η προστασία των αθλητών και αθλουμένων και ο προσδιορισμός του ρόλου και των σχέσεων των συμμετεχόντων στην αθλητική δραστηριότητα. Εξίσου ενίσχυσης και υποστήριξης χρήζει και ο παραολυμπιακός αθλητισμός.

18. Η ελληνική επαρχία ερημώνει. Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα ανάταξης της ελληνικής υπαίθρου, σχέδιο αποτελεσματικής αποκέντρωσης, με ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επανακατοίκηση και ανάπτυξη της περιφέρειας. Χωρίς ζωντανή επαρχία δεν υπάρχει Ελλάδα. Αποτροπή της επιθετικής εξαγοράς ολόκληρων οικισμών και περιοχών και μάλιστα στην παραμεθόρια ζώνη, από ξένα συμφέροντα.

19. Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας με βάση το διεθνές δίκαιο. Χάραξη εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη των συνόρων της Ελλάδας και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της, άσκηση εξωτερικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο και τις ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η Πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Η Ελλάδα ως φιλειρηνική δύναμη προάγει ιστορικά τη σταθερότητα, ενώ παράλληλα οφείλει να ενισχύει την άμυνα και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, να υπερασπίζεται την εθνική και πολιτισμική της ταυτότητα, να εδραιώνει τη θέση της στην περιφερειακή και διεθνή σκηνή, να ενδιαφέρεται για τους ομογενείς και τον απόδημο Ελληνισμό όπου γης, να προάγει και να προωθεί τα παγκοσμίου αναγνώρισης πολιτιστικά της αγαθά και τις ιστορικές της αξίες.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με ευθύνη, χρέος και αίσθηση καθήκοντος απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές, σας καλούμε με αγάπη να συμπορευθούμε αποφασισμένοι και ενωμένοι για την Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού και της Δημοκρατίας. Μακριά από τη διχόνοια που μας διασπά, μας αποδυναμώνει και μας συνθλίβει. Ώστε η Πατρίδα μας, που γέννησε τη Δημοκρατία, να τιμά την κληρονομιά της και να κατακτήσει τη θέση που της αρμόζει. Ώστε η αρετή να αποτελεί το κριτήριο της πολιτικής. Ώστε όλοι μαζί να φέρουμε τις πολυπόθητες αλλαγές και την αναγέννηση της χώρας.

Στόχος μας είναι να σφυρηλατήσουμε έναν ισχυρό πολιτικό φορέα με αυθεντική κινηματική μορφή, ο οποίος αντλεί τη δύναμή του απευθείας από τη λαϊκή βάση.

Με αυτό το όραμα σάς καλούμε όλους να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς την ποθούμε. Μια καινούρια Ελλάδα, που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της.

Γιατί σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του ποιητή μας, Κωστή Παλαμά: «Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα, που σέβεται τον άνθρωπο και δίνει ξανά νόημα στη λέξη ΕΛΠΙΔΑ. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας ανήκει!

Όλοι μαζί για μια Νέα Αρχή!

2. Άμεσος και στρατηγικός στόχος μας είναι η στήριξη της κοινωνίας. Η

φροντίδα και η οικονομική ενίσχυσή της, αλλά και η αντιμετώπιση του

κρίσιμου δημογραφικού προβλήματος με ουσιαστικά μέτρα στήριξης

και σύσταση ειδικού φορέα για το δημογραφικό, την οικογένεια και

τους νέους. Ο πληθυσμός της χώρας συρρικνώνεται λόγω της

υπογεννητικότητας, της γήρανσης του πληθυσμού, της αυξανόμενης

φτωχοποίησης και της εξώθησης των νέων σε φυγή στο εξωτερικό

(brain drain). Γι’ αυτό και πρώτιστο μέλημά μας είναι η με κάθε μέσο

στήριξη της οικογένειας, που είναι ο πυρήνας και το θεμέλιο της

κοινωνίας και ειδικά των νέων, της ελπίδας της πατρίδας μας.

3. Ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να

καταστεί ισχυρό και ποιοτικό, με μέριμνα στην ειδική αγωγή και με

γενναία στήριξη των λειτουργών του. Στόχος της παιδείας είναι να

προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να

ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές,

μέσα σ’ ένα ευχάριστο και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με

προοπτική για τη ζωή και το μέλλον τους.

4. Προτεραιότητά μας είναι η πρόνοια για τους συμπολίτες μας της τρίτης

ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων, που οφείλουμε να

στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και

συμπερίληψη. Επιβάλλεται η οικονομική ενίσχυση για αξιοπρεπή

διαβίωση και η ειδική μέριμνα για τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας

των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, καθώς και η

ειδική επιστημονική υποστήριξή τους. Οι συνταξιούχοι είναι οι

άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια και δικαιούνται

αξιοπρεπή διαβίωση με ειδική φροντίδα και αποκατάσταση

αποδοχών.

5 5. Η πρόληψη και η προστασία του πολύτιμου αγαθού της υγείας αποτελεί

για το Κίνημά μας τη βάση μιας ανθρωπιστικής και αλληλέγγυας

κοινωνίας. Δεσμευόμαστε για την εξυγίανση και την ανασυγκρότηση

του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και για τη στήριξη των ιατρών,

των νοσηλευτών και του προσωπικού υγείας. Κάθε πολίτης

ανεξαρτήτως εισοδήματος δικαιούται πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες υγείας, χωρίς κρυφές «συναλλαγές» και λίστες αναμονής της

ντροπής. Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με δημόσιο, δωρεάν και

καθολικό χαρακτήρα.

6. Για το Κίνημά μας οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού, κάθε πράξη

και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο

συμφέρον. Στόχος είναι το Κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε

οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να γίνουμε κοινωνοί και να

συμμετέχουμε στα κοινά με ελεύθερη κρίση. Προτρέπουμε τους πολίτες

να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να ασκούν τα

δικαιώματά τους για τη διαμόρφωση αποφάσεων, όπως αυτό

προβλέπεται από το Σύνταγμα.

6 7. Εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, με νόμους σαφείς, που

εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το Κίνημά μας

επιθυμεί διακαώς την εφαρμογή όλων των αρχών και εγγυήσεων του

κράτους δικαίου, διότι ζούμε τις θλιβερές συνέπειες από την έλλειψή

τους. Ύψιστη αρχή του Κινήματος η ΙΣΟΝΟΜΙΑ. Όλοι οι πολίτες

είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς αστερίσκους ή εξαιρέσεις,

χωρίς «ακαταδίωκτα» ή άλλα «προνόμια». Βασικοί πυλώνες του

Κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή

της, η παύση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική

εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των

θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.

Επιδιώκουμε την αξιοποίηση των προτάσεων όλων των λειτουργών της

δικαιοσύνης και στήριξη του έργου τους.

8. Στόχος μας είναι ο έλεγχος όλων των δημόσιων συμβάσεων, κατά

προτεραιότητα των μνημονιακών, ο έλεγχος της διαχείρισης των

εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων και της διασπάθισης του

δημόσιου χρήματος, η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών

πόρων στους νόμιμους δικαιούχους τους, με την αξιοποίηση της

γνώσης και της εμπειρίας των εργαζομένων στους οικονομικούς

ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κεντρικό μέλημά μας είναι η ορθή

δημοσιονομική διαχείριση, ο σχεδιασμός, ο διαρκής έλεγχος και η

δίκαιη κατανομή των πόρων, η διαφάνεια στα έξοδα και έσοδα του

δημόσιου ταμείου, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα διαφθοράς. Έτσι

αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και τους

θεσμούς και η χώρα μας αναδεικνύει την πολιτική αρετή, την

αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη ως πυρήνα της δημόσιας ζωής και

διεκδικεί τον αξιόπιστο ρόλο της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

7 9. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών. Επιδίωξή μας είναι

να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η

ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και τους φόρους που τους

αναλογούν. Καταπολέμηση της προνομιακής μεταχείρισης ισχυρών

δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων μεγάλα επιχειρηματικά

συμφέροντα, οικονομικά βεβαρημένα μέσα «ενημέρωσης», αλλά και τα

κόμματα, που οφείλουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ κι

εξασφαλίζουν συνεχείς παρατάσεις στις ρυθμίσεις δανείων, όταν οι

πολίτες διώκονται και χάνουν τις περιουσίες τους για μικροποσά.

Οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά

ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχος της αισχροκερδούς δράσης των

Servicers και των Funds και παροχή προστασίας της πρώτης

κατοικίας.

10. Μία κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της

δυνάμεις. Στόχος μας είναι η ριζική και βάσει εθνικού προγράμματος

παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή

οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής

μετάβασης, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των

διαδικασιών, που συνθλίβουν το επιχειρείν και αποτρέπουν τις

επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει, ενώ ιστορικά

αποτελούσαν τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.

8 11. Καμία παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής,

δίκαιη και βιώσιμη χωρίς την προστασία των εργασιακών

δικαιωμάτων. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας απαιτεί σταθερές

εργασιακές σχέσεις και διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στόχος μας είναι να εξαλειφθεί η οικονομική εξαθλίωση ευρύτατων

κοινωνικών στρωμάτων, να εκλείψει η φτωχοποίηση των Ελλήνων και

η φυγή πολύτιμου έμψυχου δυναμικού από τον οικονομικό ιστό της

χώρας.

12. Εξυγίανση όλων των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ, που

διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές, επιβάλλουν ανεξέλεγκτη ακρίβεια

και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν. Αυστηρός

έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης μονοπωλίων και ολιγοπωλίων.

Υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού και εθνικός σχεδιασμός για την

εξάλειψη της αισχροκέρδειας.

13. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας απαιτούν τη χάραξη εθνικής

στρατηγικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση επενδύσεων για την

αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη της γεωργίας, της

κτηνοτροφίας, της αλιείας, της μελισσοκομίας, της δασοπονίας, η

αξιοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων και η ενίσχυση των

εξαγωγών αποτελούν θεμέλια της εθνικής οικονομίας, της διατροφικής

επάρκειας, της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικής

ανεξαρτησίας της Ελλάδος, και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης

ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και διασφαλίζουν αξιοπρέπεια

και προοπτική για τους Έλληνες παραγωγούς. Στήριξη της

εξωστρέφειας του κλάδου με νέα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και

επαναξιοποίηση της γης, με πλήρη σεβασμό των ανθρώπων, που

μοχθούν στον αγροδιατροφικό τομέα.

9 14. Προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση

των φυσικών πόρων μας. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και

διαχείρισης των στρατηγικών κλάδων της οικονομίας και των

υποδομών υψηλού δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι οι μεταφορές, οι

συγκοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και η ύδρευση.

Αποτροπή της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, ολοκλήρωση

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αποκατάσταση των ζωνών

natura και καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Η ανάπτυξη δεν

μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος του περιβάλλοντος, της

βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και της ποιότητας ζωής των

πολιτών. Δεσμευόμαστε για ουσιαστική προστασία των δασών και των

ορεινών όγκων, για αυστηρό έλεγχο κάθε ενεργειακής παρέμβασης στο

φυσικό περιβάλλον, όπως η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση

ανεμογεννητριών και για επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έμπρακτη στήριξη της φιλοζωίας και

των καταφυγίων με ειδικούς κωδικούς χρηματοδότησης στην τοπική

αυτοδιοίκηση. Ενίσχυση των φιλοζωικών οργανώσεων και των

εθελοντών, γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί εθνικό πλούτο. Μια κοινωνία

που σέβεται τα ζώα και τον φυσικό πλούτο, σέβεται τον άνθρωπο.

15. Υψώνουμε φραγμό στη διαρκή υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης

των πολιτών. Ενίσχυση της υποστήριξης όλων των ΜΜΕ και των

λειτουργών της ελευθεροτυπίας – πυλώνα της Δημοκρατίας. Θέσπιση

διαφανών κανόνων στην κρατική χρηματοδότηση των ΜΜΕ και

αντικειμενικών κριτηρίων στην κατανομή της διαφήμισης σε όλον τον

δημόσιο τομέα.

10 16. Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, ενσωμάτωσή της στην

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Γενναία χρηματοδότηση έργων πολιτισμού, δημιουργικών

πρωτοβουλιών της νεολαίας, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη των

πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων, προστασία του πολιτιστικού

κεφαλαίου μας. Στήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και εν γένει των

λειτουργών του πολιτισμού. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, πολύτιμη

κληρονομιά του ελληνισμού, αποτελεί παγκόσμια πνευματική

παρακαταθήκη και θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού, της φιλοσοφίας,

των επιστημών και της δημοκρατικής σκέψης. Η ανάπτυξη

ολοκληρωμένων δράσεων ψηφιοποίησης, καταγραφής, διάσωσης,

μετάφρασης και ελεύθερης επιστημονικής αξιοποίησης των κειμένων

και των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αποτελεί

προτεραιότητά μας, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της

παιδείας και της ανθρωπότητας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των

πολιτιστικών δράσεων και σύνδεση με την καινοτομία, πρωτοβουλιών

διάσωσης και προώθησης τοπικών παραδόσεων και προϊόντων.

17. Ο αθλητισμός είναι ύψιστη κοινωνική δραστηριότητα της ελληνικής

αγωνιστικής παράδοσης, γνωστής για τις αξίες που εμπέδωσε

παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το ολυμπιακό πνεύμα, ο θεσμός της

εκεχειρίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Σήμερα απαιτείται η ριζική θεσμική

ανασυγκρότηση για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων -

κυττάρου της αθλητικής κοινωνίας και μιας από τις βάσεις της υγείας,

της ευεξίας και της διαπαιδαγώγησης του λαού μας -, η φροντίδα και η

προστασία των αθλητών και αθλουμένων και ο προσδιορισμός του

ρόλου και των σχέσεων των συμμετεχόντων στην αθλητική

δραστηριότητα. Εξίσου ενίσχυσης και υποστήριξης χρήζει και ο

παραολυμπιακός αθλητισμός.

11 18. Η ελληνική επαρχία ερημώνει. Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα

ανάταξης της ελληνικής υπαίθρου, σχέδιο αποτελεσματικής

αποκέντρωσης, με ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την

επανακατοίκηση και ανάπτυξη της περιφέρειας. Χωρίς ζωντανή

επαρχία δεν υπάρχει Ελλάδα. Αποτροπή της επιθετικής εξαγοράς

ολόκληρων οικισμών και περιοχών και μάλιστα στην παραμεθόρια

ζώνη, από ξένα συμφέροντα.

19. Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων

της χώρας, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας

με βάση το διεθνές δίκαιο. Χάραξη εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξη

δράσεων και πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη των συνόρων της

Ελλάδας και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της, άσκηση εξωτερικής

πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο και τις

ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η Πατρίδα μας αξίζει και

μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της

υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου

εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του

προβλήματος. Η Ελλάδα ως φιλειρηνική δύναμη προάγει ιστορικά τη

σταθερότητα, ενώ παράλληλα οφείλει να ενισχύει την άμυνα και την

εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, να υπερασπίζεται την

εθνική και πολιτισμική της ταυτότητα, να εδραιώνει τη θέση της στην

περιφερειακή και διεθνή σκηνή, να ενδιαφέρεται για τους ομογενείς

και τον απόδημο Ελληνισμό όπου γης, να προάγει και να προωθεί τα

παγκοσμίου αναγνώρισης πολιτιστικά της αγαθά και τις ιστορικές της

αξίες.

12 ΙΙΙ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με ευθύνη, χρέος και αίσθηση καθήκοντος απέναντι στην ιστορία και στις

επόμενες γενιές, σας καλούμε με αγάπη να συμπορευθούμε αποφασισμένοι

και ενωμένοι για την Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της

δικαιοσύνης, του πολιτισμού και της Δημοκρατίας. Μακριά από τη διχόνοια

που μας διασπά, μας αποδυναμώνει και μας συνθλίβει. Ώστε η Πατρίδα μας,

που γέννησε τη Δημοκρατία, να τιμά την κληρονομιά της και να κατακτήσει

τη θέση που της αρμόζει. Ώστε η αρετή να αποτελεί το κριτήριο της πολιτικής.

Ώστε όλοι μαζί να φέρουμε τις πολυπόθητες αλλαγές και την αναγέννηση της

χώρας.

Στόχος μας είναι να σφυρηλατήσουμε έναν ισχυρό πολιτικό φορέα με

αυθεντική κινηματική μορφή, ο οποίος αντλεί τη δύναμή του απευθείας από

τη λαϊκή βάση.

Με αυτό το όραμα σάς καλούμε όλους να εργαστούμε μαζί για να

δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς την ποθούμε.

Μια καινούρια Ελλάδα, που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της.

Γιατί σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του ποιητή μας, Κωστή

Παλαμά:

«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθουν, θα περάσουν.

Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα, που σέβεται τον άνθρωπο και δίνει ξανά νόημα

στη λέξη ΕΛΠΙΔΑ. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας ανήκει!

Όλοι μαζί για μια Νέα Αρχή!

************

Διαβάστε επίσης