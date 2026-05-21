Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το δίκτυο Al-Arabiya, μεταδίδουν ότι το τελικό προσχέδιο μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει φέρεται να ολοκληρωθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, την ώρα που η επίσημη ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η συμφωνία περιλαμβάνει μια άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός. Δεσμεύει και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν τη στοχοποίηση υποδομών, ενώ την ίδια στιγμή παρέχει εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, κάτω από έναν κοινό μηχανισμό παρακολούθησης.

Πάντως οι προβλέψεις δεν σταματούν εκεί. Το προσχέδιο περιγράφει μια σταδιακή άρση των κυρώσεων, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συμμόρφωση του Ιράν. Όσο για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ανεπίλυτα ζητήματα, αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα σε επτά ημέρες.

Μέχρις στιγμής πάντως η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη ούτε από το Ιράν αλλά ούτε και από τις ΗΠΑ.

