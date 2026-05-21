Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ασθενής κατέγραψε αναισθησιολόγο να της ζητά «φακελάκι» σε νοσοκομείο της Αττικής 

Διονυσία Προκόπη

Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων Αττικής καταγράφηκε να ζητά «φακελάκι» 100
  • 150 ευρώ από ασθενή.
  • Το βίντεο με το περιστατικό αναρτήθηκε στα social media και έφτασε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Ο υπουργός διέταξε άμεση ταυτοποίηση του γιατρού και του νοσοκομείου και ζήτησε την απομάκρυνσή του από το ΕΣΥ.
  • Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταδίκασε την πρακτική αυτή και ζήτησε συγγνώμη από την ασθενή.
Snapshot powered by AI

«Φακελάκι» φέρεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής, από μία ασθενή η οποία, όμως, τον κατέγραψε σε βίντεο.

Ο γιατρός έχει καταγραφεί να ζητά από τη γυναίκα 100-150 ευρώ. Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στα social media και έφτασε και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, αφού προηγουμένως ταυτοποιήθηκε τόσο το νοσοκομείο όσο και το πρόσωπο. Μάλιστα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο ίδιος ο υπουργός Υγείας στο Χ: «Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ANNOUNCEMENTS

Το φόρεμα της Δόμνας που μαγνήτισε τα βλέμματα!

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή αερίου: Πιθανότερο σενάριο η εκπομπή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη

12:49ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Κλείνει την Παρασκευή το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος–Οι εναλλακτικές διαδρομές

12:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς ανιχνεύει το κινητό Android τους σεισμούς; Έτσι λειτουργεί το δίκτυο σεισμογράφων της Google

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Θα είναι χεράτα ή τηλεφωνάτα τα ρουσφέτια;

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Το Big Mac™ taste-test που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Απόβαση Καταριανών στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για προκαταρκτική Λιβανού-Αραμπατζή

12:32TRAVEL

Πάργα: Ανάμεσα στο Ιόνιο, στον Αχέροντα και στους μύθους του Άδη

12:30ΥΓΕΙΑ

Φορετό ρομπότ ενισχύει τη δύναμη παιδιών με νωτιαία μυϊκή ατροφία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Ορεστιάδα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, με 42%+1 – Καθιερώνονται εναλλακτική και ηλεκτρονική ψήφος – Όλες οι αλλαγές

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε νεαρούς διακινητές - Είχαν στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης και 4.000 ευρώ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» το τριήμερο και τι ισχύει με την αργία

12:19WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν την προέλευση ενός διάσημου θησαυρού - Βρήκαν κάτι απροσδόκητο

12:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι μειωμένες τιμές στα καταστήματα

12:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

12:02WHAT THE FACT

Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό - Οι επιστήμονες μιλούν με επιφύλαξη

11:57ANNOUNCEMENTS

Tikun Olam Ελλάδος: Νέα Μείωση Τιμών σε όλα τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική θύελλα και εσωτερική οργή στο Ισραήλ για το βίντεο Μπεν Γκβιρ με ακτιβιστές του στολίσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

11:38ΥΓΕΙΑ

Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Θα είναι χεράτα ή τηλεφωνάτα τα ρουσφέτια;

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ: Στα παρασκήνια μιας «βιομηχανίας φωτογραφιών» με ακρωτηριασμούς και μικρά στην κατάψυξη

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική θύελλα και εσωτερική οργή στο Ισραήλ για το βίντεο Μπεν Γκβιρ με ακτιβιστές του στολίσκου

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, με 42%+1 – Καθιερώνονται εναλλακτική και ηλεκτρονική ψήφος – Όλες οι αλλαγές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μόντρεαλ - Επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα Έμπολα

12:02WHAT THE FACT

Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό - Οι επιστήμονες μιλούν με επιφύλαξη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκαν ως οι δολοφόνοι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ