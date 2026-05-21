Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Φακελάκι» φέρεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής, από μία ασθενή η οποία, όμως, τον κατέγραψε σε βίντεο.

Ο γιατρός έχει καταγραφεί να ζητά από τη γυναίκα 100-150 ευρώ. Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στα social media και έφτασε και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, αφού προηγουμένως ταυτοποιήθηκε τόσο το νοσοκομείο όσο και το πρόσωπο. Μάλιστα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο ίδιος ο υπουργός Υγείας στο Χ: «Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

