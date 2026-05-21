«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

Snapshot Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε κατά του πατέρα του κατά τη διάρκεια αγώνα στη Γενεύη.

Το ξέσπασμα προκλήθηκε επειδή δεν έβρισκε κάτι στην τσάντα του και απευθύνθηκε έντονα στον πατέρα του.

Ο Τσιτσιπάς έχασε τον αγώνα από τον Λέρνερ Τιέν με 2

0 σετ, σε δύο tiebreak.

Ο Έλληνας τενίστας εστιάζει πλέον στο Roland Garros για να επανέλθει στις νίκες.

Ένα ακόμη περιστατικό μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του πατέρα του καταγράφηκε από κάμερα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λέρνερ Τιέν στη Γενεύη και ξέσπασε κατά του πατέρα του.

Ο Τσιτσιπάς δεν έβρισκε κάτι στην τσάντα του με αποτέλεσμα να τα βάλει με τον πατέρα του καθώς γύρισε προς αυτόν και του είπε αρκετές φορές «πού, γ@@@ το σπίτι σου».

Δείτε το βίντεο που κατέγραψε το ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά του πατέρα του:

Για την ιστορία, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να επικρατήσει του αμερικανού αντιπάλου του και ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6(4), 7-6(2)) σε ένα ματς όπου κρίθηκε στις λεπτομέρειες των δύο tiebreak.

Ο Στέφανος στρέφει πλέον το βλέμμα του στο Roland Garros, με την ελπίδα να επανέλθει στις νίκες.