Βουλή: Σε εξέλιξη ο «πρώτος γύρος» της μάχης για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Snapshot Η Βουλή συζητά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και ακαταδίωκτο, υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ άλλαξε στάση λόγω εσωκομματικών πιέσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά διερεύνηση των στοιχείων για την υπόθεση, επικαλούμενος και δηλώσεις μέλους της ΝΔ που αναγνώρισε την αξία της διερεύνησης.

Η ΝΔ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία για τους δύο υπουργούς είναι αδύναμα και προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 86 για να παραχωρηθεί η αρμοδιότητα στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Με τις ομιλίες των βασικών εισηγητών των κομμάτων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε στη Βουλή η συνεδρίαση που θα καταλήξει στην απόφαση για τη σύσταση ή μη Προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ξεκαθαρίζει εξ' αρχής ότι δε θα στηρίξει τη σύσταση της Επιτροπής.

Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ): Προσωπικό επίτευγμα Μητσοτάκη η διαφθορά

Για γενικευμένη κρίση θεσμών στην Ελλάδα έκανε λόγο αρχικά η Μιλένα Αποστολάκη παρουσιάζοντας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, συγκροτείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα μοντέλο διακυβέρνησης μιας σχεδόν μονοπρόσωπης αρχής άσκησης εξουσίας, με μετατροπή της βουλής σε πεδίο εξασφάλισης της δικής του εξουσίας.

«Η έλευση νέων δικογραφιών βρήκε τον πρωθυπουργό αντιμέτωπο με την εδραιωμένη πεποίθηση της διαφθορας. Η διαφθορά είναι προσωπικό του επίτευγμα και οι πολίτης του τη χρεώνουν» είπε συγκεκριμένα η κ. Αποστολάκη, και τόνισε ότι «η εκδηλη ενοχή προκύπτει από την αλλαγή στάσης της ΝΔ που αρχικά έλεγε ότι θα στηρίξει την προανακριτική αλλά άλλαξε γνώμη μετά τις εσωκομματικές αντιδράσεις».

Επεσήμανε ότι η βουλευτική ασυλία ήρθη για 13 βουλευτές της ΝΔ, ενώ για τους υπουργούς με απόφαση Μαξίμου δε θα διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ευθύνες. «Ο πρωθυπουργός θέλει να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο. Η αλήθεια είναι η μεγαλύτερη απειλή», τόνισε.

«Εμφανίζετε τη λογοδοσία ως πολιτική δίωξη. Δε θα επιτρέψουμε οι δημοκρατικοί θεσμοί να εγκαταληφθούν σε μια εξουσία που βασίζεται στην ατιμωρησία. Οι πολίτες θα προστατέψουν το Σύνταγμα, αφού γνωρίζουν ότι η υπεράσπισή τους βασίζεται στον πατριωτισμό τους. Το μέλλον δεν είναι διατεθειμένοι να το παραδώσουν ούτε στην ατιμωρησία ούτε στην παρακμή», κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Τα σχετικά στοιχεία «αξίξει να διερευνηθούν»

Από την πλευρά του, παρουσιάζοντας την κοινή πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης επέκρινε σφοδρά την κυβέρνηση για την απόφασή της να μην οδηγήσει τους δύο υπουργούς σε προανακριτική επιτροπή με το ερώτημα της «απιστίας».

Επικαλέστηκε μάλιστα όσα είχε πει ο Μάκης Βορίδης για την προανακριτική για Τριαντόπουλο, όπου είπε ότι «αξίζει να διερευνηθούν» τα σχετικά στοιχεία.

Σταύρος Κελέτσης (ΝΔ): Aδύναμα στοιχεία

Από την πλευρά της ΝΔ τον λόγο έλαβε ο Σταύρος Κελέτσης, ο οποίος μίλησε υπέρ της ανάγκης αναθεώρησης του άρθρου 86, αλλά και εξήγησε ότι εφόσον ισχύει η Βουλή οφείλει να το εφαρμόσει με σεβασμό.

«Θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε τη διαφορά μεταξύ του άρθρου 86 (για υπουργούς) και του 62 (για βουλευτές). Με το 62 ζητείται η άδεια ο βουλευτής να δικαστεί. Δηλαδή η δικαιοσύνη έχει προχωρήσει σε ένα πρώτο στάδιο. Στο άρθρο 86 δε ζητείται η γνώμη της βουλής για κάτι τέτοιο, αλλά υποκαθιστά τον ρόλο της δικαιοσύνης. Αυτή η συνεδρίαση είναι το πρώτο στάδιο στοιχειοθέτησης», τόνισε αρχικά ο κ. Κελέτσης.

«Θα περίμενα οι συνάδελφοι να αναφερθούν στις υποθέσεις συγκεκριμένα. Ακούσατε τίποτα που να στοιχειοθετούν αδικήματα των δύο υπουργών;», αναρωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο κ. Κελέτσης μίλησε για την «ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Να βελτιωθεί ή να καταργηθεί, ελάτε να το συζητήσουμε. Υποθέσεις όπως η σημερινή θα πρέπει να αξιολογούνται από τη δικαιοσύνη. Και στις περιπτώσεις που κρίνεται, οι υπουργοί να οδηγούνται στον φυσικό δικαστή. Πρέπει να προχωρήσουμε με τόλμη στις αλλαγές για τη λειτουργία των θεσμών».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, ο κ. Κελέτσης τόνισε ότι «δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην άσκηση δίωξης με αδύναμα στοιχεία ή με σκοπό τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων».

