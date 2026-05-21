Βουλή: Σε εξέλιξη ο «πρώτος γύρος» της μάχης για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η συνεδρίαση που θα καταλήξει στην απόφαση για τη σύσταση ή μη Προανακριτικής επιτροπής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βουλή: Σε εξέλιξη ο «πρώτος γύρος» της μάχης για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Βουλή συζητά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και ακαταδίωκτο, υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ άλλαξε στάση λόγω εσωκομματικών πιέσεων.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά διερεύνηση των στοιχείων για την υπόθεση, επικαλούμενος και δηλώσεις μέλους της ΝΔ που αναγνώρισε την αξία της διερεύνησης.
  • Η ΝΔ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία για τους δύο υπουργούς είναι αδύναμα και προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 86 για να παραχωρηθεί η αρμοδιότητα στη δικαιοσύνη.
Snapshot powered by AI

Με τις ομιλίες των βασικών εισηγητών των κομμάτων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε στη Βουλή η συνεδρίαση που θα καταλήξει στην απόφαση για τη σύσταση ή μη Προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ξεκαθαρίζει εξ' αρχής ότι δε θα στηρίξει τη σύσταση της Επιτροπής.

Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ): Προσωπικό επίτευγμα Μητσοτάκη η διαφθορά

Για γενικευμένη κρίση θεσμών στην Ελλάδα έκανε λόγο αρχικά η Μιλένα Αποστολάκη παρουσιάζοντας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, συγκροτείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα μοντέλο διακυβέρνησης μιας σχεδόν μονοπρόσωπης αρχής άσκησης εξουσίας, με μετατροπή της βουλής σε πεδίο εξασφάλισης της δικής του εξουσίας.

«Η έλευση νέων δικογραφιών βρήκε τον πρωθυπουργό αντιμέτωπο με την εδραιωμένη πεποίθηση της διαφθορας. Η διαφθορά είναι προσωπικό του επίτευγμα και οι πολίτης του τη χρεώνουν» είπε συγκεκριμένα η κ. Αποστολάκη, και τόνισε ότι «η εκδηλη ενοχή προκύπτει από την αλλαγή στάσης της ΝΔ που αρχικά έλεγε ότι θα στηρίξει την προανακριτική αλλά άλλαξε γνώμη μετά τις εσωκομματικές αντιδράσεις».

Επεσήμανε ότι η βουλευτική ασυλία ήρθη για 13 βουλευτές της ΝΔ, ενώ για τους υπουργούς με απόφαση Μαξίμου δε θα διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ευθύνες. «Ο πρωθυπουργός θέλει να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο. Η αλήθεια είναι η μεγαλύτερη απειλή», τόνισε.

«Εμφανίζετε τη λογοδοσία ως πολιτική δίωξη. Δε θα επιτρέψουμε οι δημοκρατικοί θεσμοί να εγκαταληφθούν σε μια εξουσία που βασίζεται στην ατιμωρησία. Οι πολίτες θα προστατέψουν το Σύνταγμα, αφού γνωρίζουν ότι η υπεράσπισή τους βασίζεται στον πατριωτισμό τους. Το μέλλον δεν είναι διατεθειμένοι να το παραδώσουν ούτε στην ατιμωρησία ούτε στην παρακμή», κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Τα σχετικά στοιχεία «αξίξει να διερευνηθούν»

Από την πλευρά του, παρουσιάζοντας την κοινή πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης επέκρινε σφοδρά την κυβέρνηση για την απόφασή της να μην οδηγήσει τους δύο υπουργούς σε προανακριτική επιτροπή με το ερώτημα της «απιστίας».

Επικαλέστηκε μάλιστα όσα είχε πει ο Μάκης Βορίδης για την προανακριτική για Τριαντόπουλο, όπου είπε ότι «αξίζει να διερευνηθούν» τα σχετικά στοιχεία.

Σταύρος Κελέτσης (ΝΔ): Aδύναμα στοιχεία

Από την πλευρά της ΝΔ τον λόγο έλαβε ο Σταύρος Κελέτσης, ο οποίος μίλησε υπέρ της ανάγκης αναθεώρησης του άρθρου 86, αλλά και εξήγησε ότι εφόσον ισχύει η Βουλή οφείλει να το εφαρμόσει με σεβασμό.

«Θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε τη διαφορά μεταξύ του άρθρου 86 (για υπουργούς) και του 62 (για βουλευτές). Με το 62 ζητείται η άδεια ο βουλευτής να δικαστεί. Δηλαδή η δικαιοσύνη έχει προχωρήσει σε ένα πρώτο στάδιο. Στο άρθρο 86 δε ζητείται η γνώμη της βουλής για κάτι τέτοιο, αλλά υποκαθιστά τον ρόλο της δικαιοσύνης. Αυτή η συνεδρίαση είναι το πρώτο στάδιο στοιχειοθέτησης», τόνισε αρχικά ο κ. Κελέτσης.

«Θα περίμενα οι συνάδελφοι να αναφερθούν στις υποθέσεις συγκεκριμένα. Ακούσατε τίποτα που να στοιχειοθετούν αδικήματα των δύο υπουργών;», αναρωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο κ. Κελέτσης μίλησε για την «ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Να βελτιωθεί ή να καταργηθεί, ελάτε να το συζητήσουμε. Υποθέσεις όπως η σημερινή θα πρέπει να αξιολογούνται από τη δικαιοσύνη. Και στις περιπτώσεις που κρίνεται, οι υπουργοί να οδηγούνται στον φυσικό δικαστή. Πρέπει να προχωρήσουμε με τόλμη στις αλλαγές για τη λειτουργία των θεσμών».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, ο κ. Κελέτσης τόνισε ότι «δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην άσκηση δίωξης με αδύναμα στοιχεία ή με σκοπό τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ANNOUNCEMENTS

17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο: Το φαρμακείο εξελίσσεται σε στρατηγικό εταίρο υγείας

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ή Ελπίδα; Το απόγευμα το κόμμα Καρυστιανού

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

11:21ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η υγεία των ούλων μπορεί να επηρεάσει τη συνολική μας ευεξία

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διασωληνωμένος με συμπτώματα μηνιγγίτιδας μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για Τσίπρα: «Θεωρώ ότι το νέο του αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης: «Το "ελληνικό FBI" έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής που έσπασε τα γυαλιά συμμαθητή του

10:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΦTER: Η Πειραιώς 260 μετατρέπεται σε μεταμεσονύκτιο μουσικό προορισμό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé είναι ηλεκτρικό θηρίο 1.169 ίππων

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σε εξέλιξη ο «πρώτος γύρος» της μάχης για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός αρχηγός Στρατού - Προειδοποίηση ή ειρηνευτική διαμεσολάβηση;

10:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου και ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Φυσική: Δείτε προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η ΟΜΗΡΙΑ»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με το πιο ψυχολογικά «ασφυκτικό» θρίλερ της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μόντρεαλ - Επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα Έμπολα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκαν ως οι δολοφόνοι της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ: Στα παρασκήνια μιας «βιομηχανίας φωτογραφιών» με ακρωτηριασμούς και μικρά στην κατάψυξη

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς για τα στενά του Ορμούζ - Η Τουρκία έχει ρητορική αναθεώρησης»

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ