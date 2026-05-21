Κινητά τηλέφωνα: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου και ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

Πιο απλή και εύκολη γίνεται από την 1η Ιουνίου η εναλλαγή κινητών τηλεφώνων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε απλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android.

Νέος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τους καθολικούς φορτιστές για όλα τα smartphones, είναι να διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από το ένα τηλέφωνο στο άλλο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Το πρόβλημα πηγάζει ακριβώς από το χάσμα μεταξύ των δύο κυρίαρχων κόσμων κινητής τηλεφωνίας, του iOS και του Android, οι οποίοι μέχρι τώρα έκαναν την εναλλαγή μεταξύ συσκευών ιδιαίτερα δύσκολη.

Η αλλαγή του τηλεφώνου σας θα γίνει ευκολότερη

Η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πραγματική φορητότητα των δεδομένων. Η Apple και η Google εργάζονται, επομένως, πάνω σε μια κοινή λύση που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν απευθείας πληροφορίες, όπως επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες και δεδομένα εφαρμογών, κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής, μειώνοντας δραστικά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις μεταβάσεις στο οικοσύστημα.

Η αλλαγή αποτελεί επίσης μέρος της ευρύτερης διαδικασίας διαλειτουργικότητας που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2026, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025, η Apple θα πρέπει να κάνει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών. Μεταξύ των προγραμματισμένων βελτιώσεων θα είναι η δυνατότητα για smartwatches εκτός Apple να διαχειρίζονται τις ειδοποιήσεις iPhone και η ταχύτερη αντιστοίχιση με εξωτερικά αξεσουάρ, φέρνοντας την εμπειρία πιο κοντά σε αυτήν που προορίζεται επί του παρόντος για το Apple Watch.

Συνολικά, αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση των εμποδίων μεταξύ των οικοσυστημάτων και στη διευκόλυνση της ελευθερίας επιλογής των χρηστών.

