Σεισμός στη Νάπολι: Κλειστά σχολεία μετά τα 4,4 Ρίχτερ

Μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο σεισμός που καταγράφηκε στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, έξω από την Νάπολη, στις 5:50 το πρωί, ώρα Ιταλίας.

Στην συνέχεια καταγράφηκαν άλλες τρεις δονήσεις μικρότερης έντασης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες και δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα, η Δημοτική Αρχή της Νάπολης, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία και τις αρμόδιες αρχές, αποφάσισε την προληπτική αναστολή λειτουργίας για σήμερα, 21 Μαΐου, των σχολικών ιδρυμάτων που βρίσκονται εντός της «κόκκινης ζώνης» της περιοχής Μπανιόλι-Φουοριγκρότα.

