Νάπολη: Μαφιόζοι παρέδωσαν σε ιερέα μια σφαίρα μετά τη λειτουργία

Η περιοχή του Καϊβάνο είναι σημαντικά υποβαθμισμένη και επί σειρά ετών ήταν κάτω από την επιρροή της μαφίας της Νάπολης, την καμόρα, με πολύ υψηλή εγκληματικότητα


Σοβαρότατο συμβάν σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Καϊβάνο, στην επαρχία της Νάπολης, στη Νότιο Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της τελετής της κοινωνίας σε εκκλησιαστική λειτουργία, ένας άνδρας ανάμεσα στην ουρά των πιστών παρέδωσε στον ιερέα μια σφαίρα πιστολιού. Αμέσως, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, όμως οι Αρχές τον σταμάτησαν σχεδόν αμέσως.

Το επεισόδιο, το οποίο διηγήθηκε η Πίνα Καστιέλο, υφυπουργός στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, θεωρείται από πολλούς πολύ σοβαρό για διάφορους λόγους. Η περιοχή του Καϊβάνο είναι σημαντικά υποβαθμισμένη και επί σειρά ετών ήταν κάτω από την επιρροή της μαφίας της Νάπολης, την καμόρα, με πολύ υψηλή εγκληματικότητα.

Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023 δύο ανήλικες ξαδέλφες έπεσαν θύματα ομαδικού βιασμού στην περιοχή, γεγονός το οποίο προκάλεσε αποτροπιασμό αλλά και την αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, της οποίας η κυβέρνηση στη συνέχεια προχώρησε στην έκδοση σχετικού νομοθετικού πακέτου για την καταπολέμηση της νεανικής δυσφορίας και εγκληματικότητας, με πόρους ειδικά για την περιοχή του Καϊβάνο.

Σε αυτό τον πόλεμο κατά της υποβάθμισης της περιοχής ήταν και ο παπάς της τοπικής ενορίας, Ντον Μαουρίτσιο Πατριτσιέλο, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα, τάσσεται ανοικτά κατά της καμόρα και της χρήσης ναρκωτικών, και ζει με μόνιμη αστυνομική φρουρά. Μάλιστα, ήδη το Σάββατο 27/9 σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή της ενορίας του ιερέα.

Η συμπαράσταση έφτασε από μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου της Ιταλίας. Για “απαράδεκτο” συμβάν και για “δειλή και εγκληματική πράξη” έκανε λόγω η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, και ο ΠτΔ Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε την συμπαράστασή του στον ιερέα. Ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, μίλησε για “σοβαρότατη πράξη” και “απαράδεκτη απειλή”, ενώ η Corriere della Sera μεταδίδει πως ο υπουργός Εσωτερικών θέσπισε την άμεση αύξηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία του Ντον Πατριτσιέλο.

Πηγή: ertnews.gr

