Μπριζίτ Μπαρντό: Οι 4 γάμοι, οι απιστίες και οι μεγάλοι έρωτες της ζωής της

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή με τον ρόλο της στην ταινία « Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα», πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου παντρεύτηκε τέσσερις φορές, αλλά έκανε τα πάντα για να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Γαλλίδα ηθοποιός, η οποία έγινε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στα τελευταία της χρόνια, είχε αρκετές σχέσεις ενώ είχε κάνει τέσσερις γάμους: ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ από το 1952 έως το 1957, με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ από το 1959 έως το 1962, με τον Γερμανό εκατομμυριούχο Γκίντερ Σακς από το 1966 έως το 1969 και με τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ'Ορμάλ το 1992. Παράλληλα όμως είχε αρκετές σχέσεις και έμεινε στην ιστορία για τα..παραστρατήματά της. «Ήξερα ότι η καριέρα μου βασιζόταν μόνο στην εμφάνισή μου, οπότε αποφάσισα να αφήσω τις ταινίες όπως άφηνα πάντα τους άντρες, πριν προλάβουν να με αφήσουν εκείνοι».

Η Μπριζίτ Μπαρντό AP

Απέκτησε ένα παιδί, τον Νικολά με τον δεύτερο σύζυγό της, τον Γάλλο ηθοποιό Σαριέ. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Περιφρόνηση» χώρισε από τον Σαριέ μετά από τρία ταραχώδη χρόνια γάμου και είχε μια δύσκολη σχέση με τον γιο της μετά από αυτό, καθώς ο Σαριέ διατήρησε την επιμέλεια.

Η Μπαρντό είχε πει για τη συντροφικότητα μετά το τρίτο της διαζύγιο: «Το όνειρό μου θα ήταν η μοναξιά δύο ατόμων. Θα ήθελα να παντρευτώ για τελευταία φορά στη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή, το καλύτερο που θα μπορούσε να μου συμβεί θα ήταν να ζήσω με έναν σύντροφο για το υπόλοιπο της ζωής μου», σύμφωνα με το United Press International. Η Μπε Μπε και ο τέταρτος σύζυγός της, ο επιχειρηματίας Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι τον θάνατό της τον Δεκέμβριο του 2025. Ας ρίξουμε μια ματιά στις προηγούμενες σχέσεις και γάμους της Μπαρντό:

Ροζέ Βαντίμ

Η Μπαρντό παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, σε ηλικία 18 ετών το 1952. Ο Βαντίμ, ο οποίος ήταν έξι χρόνια μεγαλύτερός της, θα συνεργαζόταν με την Μπαρντό στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1956, « Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα», όπου εκείνη ξεκίνησε μια σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της, Ζαν-Λουί Τρεντινιάν .

O γάμους τους το 1952

Η σχέση αυτή οδήγησε στο διαζύγιο της Μπαρντό με τον Βαντίμ τον Απρίλιο του 1957. Ο σκηνοθέτης είχε πει αργότερα για την παράνομη σχέση, σύμφωνα με την Sydney Morning Herald , «Ήξερα τι συνέβαινε και μάλλον το περίμενα. Θα προτιμούσα πάντα να έχω αυτό το είδος συζύγου, γνωρίζοντας ότι μου είναι άπιστη παρά να έχω μια γυναίκα που απλώς αγαπούσε εμένα και κανέναν άλλον... Ήθελα... μια γυναίκα με αίσθηση περιπέτειας και σεξουαλική περιέργεια». Ο Βαντίμ παντρεύτηκε την Τζέιν Φόντα το 1965 και απέκτησαν την κόρη τους Βανέσα Βαντίμ τρία χρόνια αργότερα.

Ζαν Λουί-Τρεντινιάν

Η Μπαρντό και ο Τρεντινιάν ξεκίνησαν τη σχέση τους στα γυρίσματα της ταινίας «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» το 1956, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένοι και οι δύο. Ο Τρεντινιάν χώρισε από τη σύζυγό του, την ηθοποιό Στεφάν Οντράν, αργότερα την ίδια χρονιά και το ζευγάρι μετακόμισε στη συνέχεια μαζί, σύμφωνα με το περιοδικό Hello !.

Η Μπαρντό έζησε με τον Τρεντινιάν για δύο χρόνια μέχρι το 1958. Εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει μια άλλη σχέση με τον μουσικό Ζιλμπέρ Μπεκό, η οποία οδήγησε στον χωρισμό τους.

Με τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν

Ζακ Σαριέ

Η Μπαρντό παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Babette Goes to War, Zακ Σαριέ, μετά από μια θυελλώδη σχέση στις 18 Ιουνίου του 1959, σύμφωνα με τους New York Times . Υποδέχτηκαν τον γιο τους Νικολά Ζακ Σαριέ τον Ιανουάριο του 1960 και χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Η Μπαρντό μίλησε ανοιχτά τα χρόνια που ακολούθησαν για το ότι δεν ήταν χαρούμενη που έγινε μητέρα.

Η αείμνηστη σταρ έγραψε για την εγκυμοσύνη της στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο του 1996 με τίτλο «Initiales B. B: Mémoires»: «Δεν είμαι φτιαγμένη για να είμαι μητέρα», έγραψε η Μπαρντό. «Δεν είμαι αρκετά ενήλικη, ξέρω ότι είναι φρικτό να πρέπει να το παραδεχτώ, αλλά δεν είμαι αρκετά ενήλικη για να φροντίσω ένα παιδί».

Η Μπε Μπε με τον Νικολά Σαριέ το 1959

Η Μπαρντό είπε για την εγκυμοσύνη της στο βιβλίο: «Κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν μια αγαπημένη φίλη που ετοιμαζόμουν να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου». Αναφέρθηκε στον αγέννητο γιο της ως «καρκινικό όγκο» τον οποίο προσπάθησε να αφαιρέσει χτυπώντας τον εαυτό της στο στομάχι.

Ο Σαριέ διατήρησε την επιμέλεια του Νικολά μετά τον χωρισμό του από την Μπαρντό. Το 1997, ο Σαριέ και ο Νικολά μήνυσαν την Μπαρντό και τον εκδότη της για τα «προσβλητικά σχόλια» στα απομνημονεύματά της, σύμφωνα με τους Irish Times . Η Μπαρντό διατάχθηκε να καταβάλει στον Σαριέ και τον Νικολά πάνω από 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent .

Γκίντερ Σακς

Η Μπαρντό γνώρισε τον τρίτο σύζυγό της, τον Γερμανό εκατομμυριούχο Γκίντερ Ζακς, στο Σεν Τροπέ τον Μάιο του 1966, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το ζευγάρι παντρεύτηκε δύο μήνες αργότερα στο Λας Βέγκας.

«Τον θεωρούσα υπέροχο», είπε η Μπαρντό για τον Σακς στα απομνημονεύματά της. «Ήμουν υπνωτισμένη... είχε την ίδια Rolls με εμένα!» Η Μπαρντό έγραψε ότι την επόμενη μέρα, ο Σακς έβαλε ένα ελικόπτερο να πετάει πάνω από το σπίτι της για να το πλημυρίσει με χιλιάδες τριαντάφυλλα. «Δεν συμβαίνει κάθε μέρα ένας άντρας να ρίχνει έναν τόνο τριαντάφυλλα στην αυλή σου», είχε γράψει η ηθοποιός.

Η Mπαρντό με τον τρίτο της σύζυγο, Γκίντερ Σακς το 1967

Λίγες μέρες μετά τον γάμο τους, η Μπαρντό φέρεται να ξεκίνησε μια σχέση με τον τραγουδιστή Μάικ Σαρν. Η Μπαρντό χώρισε από τον Σακς το 1969 μετά από αρκετές αναφορές για εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Σακς αργότερα είπε για την πρώην σύζυγό του: «Ένας χρόνος με την Μπαρντό άξιζε όσο 10 με οποιαδήποτε άλλη».

Σερζ Γκενσμπούρ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian , η Μπαρντό φέρεται να ξεκίνησε μια σχέση με τον Γάλλο τραγουδιστή Σερζ Γκενσμπούρ όσο ήταν παντρεμένη με τον Σακς. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, εκείνη ζήτησε από τον Γκενσμπούρ να της γράψει ένα ερωτικό τραγούδι.

Ο Γκενσμπούρ έγραψε δύο, τα διάσημα τραγούδια «Bonnie et Clyde» και «Je T'aime … Moi Non Plus», τα οποία ηχογράφησαν μαζί σε μια καυτή ηχογράφηση που περιελάμβανε «έντονα χάδια» στον θάλαμο ήχου, σύμφωνα με τον ηχολήπτη. Αυτοί οι ήχοι συμπεριελήφθησαν στην ηχογραφημένη έκδοση του τραγουδιού.

Η Μπαρντό αργότερα ζήτησε να ακυρωθεί το τραγούδι, αφού ο Σακς έμαθε για την ύπαρξή του, σύμφωνα με τον Guardian . Ο Γκενσμπούρ αργότερα ηχογράφησε ξανά το κομμάτι με τη νέα του κοπέλα, Τζέιν Μπίρκιν , και το τραγούδι έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μπαρντό κυκλοφόρησε τη δική της ηχογράφηση του τραγουδιού το 1986.

Μπερνάρ ντ'Ορμάλ

Η Μπαρντό παντρεύτηκε για τέταρτη φορά τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ'Ορμάλ το 1992, ο οποίος παρέμεινε η μακροβιότερη σχέση της. Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους και παντρεύτηκε ένα μήνα αργότερα.

Σύμφωνα με τον ντ'Ορμάλ η σχέση τους ενέπνευσε την Μπε Μπε να διορθώσει τη σχέση της με τον γιο της. «Δύο εβδομάδες αφότου γνωριστήκαμε, η Μπριζίτ τηλεφώνησε στον Νικολά επειδή ήθελε να με γνωρίσει και συμφωνήσαμε να πάμε να τον δούμε στη Νορβηγία», είπε στο PEOPLE το 1992. «Λίγο πριν φύγουμε, είπε: "Γιατί να μην παντρευτούμε όσο είμαστε εκεί;" Έτσι το κάναμε κρυφά... μόνο στενοί μας φίλοι το ήξεραν».

Ο Ντ'Ορμάλ είναι πρώην σύμβουλος του Ζαν-Μαρί Λεπέν, του πρώην ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο (Εθνική Συσπείρωση σήμερα), το οποίο η Μπαρντό υποστήριζε ανοιχτά. Η Μπε Μπε όπως η ίδια είχε πει έκανε πάντα το δικό της. «Πάντα έκανα αυτό που ήθελα... Ξέρω ότι έχω περισσότερα κότσια από πολλούς άντρες. Θα μπορούσαν να μάθουν πολλά από μένα».

Διαβάστε επίσης