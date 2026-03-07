Το Ισραήλ υποστηρίζει τα σχέδια κουρδικής επίθεσης στα σύνορα του Ιράν

Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές του δυτικού Ιράν για να υποστηρίξει κουρδικές πολιτοφυλακές που ελπίζουν να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ώστε να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters και γνωρίζουν τις συνομιλίες του Ισραήλ με αυτές τις οργανώσεις.

Η ιδέα μιας επίθεσης από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Ιράκ αναδείχτηκε την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι θα ήταν «υπέροχο» αν περνούσαν τα σύνορα.

Μια κουρδική εξέγερση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν καθώς αμύνεται απέναντι στην αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ-Ισραήλ. Οι πολιτοφυλακές έχουν συζητήσει με τις ΗΠΑ πώς και αν θα επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Οι επαφές του Ισραήλ με τους Ιρανούς Κούρδους διαρκούν έναν χρόνο

Το Ισραήλ διεξάγει δικές του συνομιλίες με κουρδικές αντάρτικες οργανώσεις του Ιράν που έχουν βάση στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν εδώ και περίπου έναν χρόνο, σύμφωνα με δύο κουρδικές πηγές από το Ιράν. Μια ισραηλινή πηγή είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «μακροχρόνιες».

Οι δύο κουρδικές πηγές έχουν άμεση γνώση των ένοπλων αντικαθεστωτικών ομάδων και η ισραηλινή πηγή έχει άμεση γνώση της εμπλοκής του Ισραήλ με αυτές. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση και ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο και το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τέτοιου είδους εμπλοκή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου.

Ένας αρχικός στόχος των κουρδικών οργανώσεων θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων, ανέφεραν οι τρεις πηγές. Μία από τις κουρδικές πηγές είπε ότι σκοπός τους ήταν να καταλάβουν μεταξύ άλλων τις πόλεις Οσναβίε και Πιρανσάρ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονταν στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και προετοιμάζονταν να ξεκινήσουν επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα, κάτι που το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις υπολογίζουν τη συνολική δύναμη των πολιτοφυλακών μεταξύ 5.000 και 8.000 μαχητών.

Διαθέτουν μόνο ελαφρύ οπλισμό, σύμφωνα με τις κουρδικές πηγές. Ωστόσο, παρότι ίσως δεν έχουν την ισχύ πυρός για μια σημαντική προσπάθεια αυτονομίας, με βοήθεια από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στα σύνορα.

Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν περίμενε ότι θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ιράν, αλλά ότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στις απομακρυσμένες περιοχές της και να αποσπάσει την προσοχή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πέντε ιρανικές αντικαθεστωτικές οργανώσεις ανακοίνωσαν συμμαχία στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εξεγέρσεις και διατηρούν μαχητές στο Ιράκ.

Ωστόσο δεν είναι σαφές αν θα λάβουν υποστήριξη από τους Κούρδους του Ιράκ. Η πολιτική ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν έχει δημόσια αρνηθεί οποιοδήποτε σχέδιο αποστολής μαχητών ή εμπλοκής στο Ιράν, παρά τις αναφορές για εξωτερικές πιέσεις.

Η ισραηλινή πηγή προειδοποίησε ότι υπήρχε αντίσταση από τους Ιρακινούς Κούρδους και ότι χωρίς την πρακτική τους υποστήριξη θα ήταν δύσκολο για τους Ιρανούς Κούρδους να κινητοποιηθούν. Η έλλειψη σαφήνειας από τον Τραμπ σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος δημιούργησε επίσης δισταγμούς.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε κουρδικές ένοπλες ομάδες μέσα στο Ιράκ, καθώς και σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, και την Παρασκευή προειδοποίησε το Ιρακινό Κουρδιστάν ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ανάπτυξη εχθρικών δυνάμεων στα σύνορα.

Οι Ιρανοί Κούρδοι «παρέχουν πληροφορίες στόχων» για τον αεροπορικό πόλεμο

Οι τρεις πηγές δήλωσαν ότι Κούρδοι μέσα στο Ιράν παρείχαν πληροφορίες στόχευσης για τις συνοριακές περιοχές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός αναλυτής Τζόναθαν Σπάιερ είπε ότι το Ισραήλ επιδιώκει «να καταστρέψει το καθεστώς με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Ωστόσο, ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ειδικός στο Ιράν και πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, είπε ότι μια εξέγερση στο Ιράν δεν έχει ευρεία υποστήριξη μεταξύ Ιρακινών και Ιρανών Κούρδων:

«Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν αν το καθεστώς θα αντέξει ή όχι.»

Τούρκοι και Ιρακινοί αξιωματούχοι — οι οποίοι επίσης δεν επιθυμούν να στηρίξουν αποσχιστικά κινήματα ενός λαού που είναι διασκορπισμένος σε Ιράκ, Τουρκία, Συρία και Ιράν — έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για οποιαδήποτε εξέγερση στο Ιράν.

Ο Σιτρινόβιτς είπε ότι η υποστήριξη μιας εξέγερσης θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενισχύοντας τον εθνικισμό.

Το Ισραήλ διατηρεί διακριτικές στρατιωτικές, πληροφοριακές και επιχειρηματικές σχέσεις με διάφορες κουρδικές ομάδες από τη δεκαετία του 1960, βλέποντάς τες ως ανάχωμα απέναντι σε κοινούς αντιπάλους.

Οι δύο κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι οι οργανώσεις βρίσκονται σε στενότερο συντονισμό με τις ΗΠΑ παρά με το Ισραήλ, αλλά ότι οποιαδήποτε διασυνοριακή επίθεση θα απαιτούσε αεροπορική υποστήριξη και από τις δύο χώρες.

Μία από τις πηγές είπε ότι δεν έχουν ακόμη λάβει όπλα, αλλά θα ζητήσουν συστήματα αεράμυνας, drones, ελαφρύ οπλισμό και υποστήριξη πυροβολικού.

Οι κουρδικές ομάδες έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσφατα περιστατικά έχουν δημιουργήσει εντάσεις.

Μία από τις κουρδικές πηγές από το Ιράν είπε ότι οι Κούρδοι ηγέτες ανησυχούν μήπως «προδοθούν», όπως συνέβη με κουρδικές ομάδες στη βόρεια Συρία που αναγκάστηκαν να παραδώσουν εδάφη αφού για χρόνια ήταν ο βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η πηγή είπε ότι οι Κούρδοι ηγέτες του Ιράν έχουν ζητήσει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίσει ποιες.

Και οι δύο κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι ο στόχος των οργανώσεων θα ήταν η δημιουργία μιας ημιαυτόνομης περιοχής σε ένα ομοσπονδιακό Ιράν, παρόμοιας με το μοντέλο που υπάρχει στο Ιράκ.

