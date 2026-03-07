ΝΒΑ: «Λύγισαν» με ιστορική 40άρα Ντόντσιτς τους Πέισερς οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και highlights

Παρά την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς βρήκαν τον απόλυτο ηγέτη στο πρόσωπο του Λούκα Ντόντσιτς.

Newsbomb

ΝΒΑ: «Λύγισαν» με ιστορική 40άρα Ντόντσιτς τους Πέισερς οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και highlights
AP Photo/Mark J. Terrill
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 44 πόντους στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη 128-117 απέναντι στους Πέισερς.

Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14/25 σουτ και επτά τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και εννέα ριμπάουντ στη στατιστική του. Μάλιστα, δεν χρειάστηκε καν να αγωνιστεί στην τέταρτη περίοδο, καθώς οι Λέικερς είχαν ήδη «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.

Ο 25χρονος γκαρντ μπήκε «καυτός» στο ματς, σημειώνοντας 22 πόντους μόνο στην πρώτη περίοδο. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά φέτος που ξεπερνά τους 20 πόντους σε εναρκτήριο δωδεκάλεπτο, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στο NBA για μία σεζόν τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια.

Με την εμφάνισή του αυτή, ο Ντόντσιτς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που φτάνει τα 10 παιχνίδια με 40+ πόντους σε μία σεζόν, μπαίνοντας σε μια ελίτ λίστα δίπλα στους θρυλικούς Κόμπι Μπράιαντ, Έλτζιν Μπέιλορ και Τζέρι Γουέστ. Παράλληλα, έφτασε τα περισσότερα «40άρια» στο φετινό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Άντονι Έντουαρντς.

Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Όστιν Ριβς με 19 πόντους, πριν αποβληθεί με φάουλ, ενώ οι Λουκ Κέναρντ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Μάρκους Σμαρτ (11 πόντοι) συνέβαλαν επίσης στη νίκη.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν και χωρίς τον βασικό τους σέντερ, ΝτιΆντρε Έιτον, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την επιθετική τους λειτουργία, καθώς έφτασαν στην τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Από την πλευρά των Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 26 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ πρόσθεσε 17, όμως η ομάδα της Ιντιάνα γνώρισε την όγδοη διαδοχική της ήττα μετά το All-Star break. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαν μόλις 2/19 τρίποντα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σέλτικς-Μάβερικς 120-100

Χόρνετς-Χιτ 120-128

Ρόκετς-Μπλέιζερς 106-99

Νάγκετς-Νικς 116-113

Σανς-Πέλικανς 118-116

Σπερς-Κλίπερς 116-112

Λέικερς-Πέισερς 128-117

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται οι συγκρούσεις και στην Ουκρανία - 7 νεκροί στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση με drones

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αξιωματικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους κι αφήνουν στο πόστο τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες

10:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ-ΑΕΛ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από μολότοφ σε σχολείο - Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

10:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα κόντρα στην Τάγκερ στο Indian Wells - Η ώρα και το κανάλι

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ υποστηρίζει τα σχέδια κουρδικής επίθεσης στα σύνορα του Ιράν

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: «Λύγισαν» με ιστορική 40άρα Ντόντσιτς τους Πέισερς οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και highlights

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στον ταρσανά της Σύρου, παρανάλωμα έγιναν τρία σκάφη - Δείτε εικόνες

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ειδικό γραφικό των IDF δείχνει πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ που καταστράφηκε

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση drone στο αεροδρόμιο

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική πτώση στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κόκκινος… θεσμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί τόση πρεμούρα με τον Σάντσεθ;

09:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Omoda επιστρατεύει… γάτες για να διαφημίσει το νέο Omoda 7

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με την έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου «Photographs», την «Καρυάτιδα» και μία συναυλία-ύμνο για τις γυναίκες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν - «Δεν επιβραδύνουμε»

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τα μαζεύει ο Ιρανός πρόεδρος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά πάντων - «Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες»

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση drone στο αεροδρόμιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

00:52ΕΛΛΑΔΑ

FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ειδικό γραφικό των IDF δείχνει πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ που καταστράφηκε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από μολότοφ σε σχολείο - Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στον ταρσανά της Σύρου, παρανάλωμα έγιναν τρία σκάφη - Δείτε εικόνες

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ