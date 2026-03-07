ΝΒΑ: «Λύγισαν» με ιστορική 40άρα Ντόντσιτς τους Πέισερς οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και highlights

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 44 πόντους στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη 128-117 απέναντι στους Πέισερς.

Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14/25 σουτ και επτά τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και εννέα ριμπάουντ στη στατιστική του. Μάλιστα, δεν χρειάστηκε καν να αγωνιστεί στην τέταρτη περίοδο, καθώς οι Λέικερς είχαν ήδη «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.

Ο 25χρονος γκαρντ μπήκε «καυτός» στο ματς, σημειώνοντας 22 πόντους μόνο στην πρώτη περίοδο. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά φέτος που ξεπερνά τους 20 πόντους σε εναρκτήριο δωδεκάλεπτο, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στο NBA για μία σεζόν τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια.

Με την εμφάνισή του αυτή, ο Ντόντσιτς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που φτάνει τα 10 παιχνίδια με 40+ πόντους σε μία σεζόν, μπαίνοντας σε μια ελίτ λίστα δίπλα στους θρυλικούς Κόμπι Μπράιαντ, Έλτζιν Μπέιλορ και Τζέρι Γουέστ. Παράλληλα, έφτασε τα περισσότερα «40άρια» στο φετινό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Άντονι Έντουαρντς.

Σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Όστιν Ριβς με 19 πόντους, πριν αποβληθεί με φάουλ, ενώ οι Λουκ Κέναρντ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Μάρκους Σμαρτ (11 πόντοι) συνέβαλαν επίσης στη νίκη.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν και χωρίς τον βασικό τους σέντερ, ΝτιΆντρε Έιτον, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την επιθετική τους λειτουργία, καθώς έφτασαν στην τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Από την πλευρά των Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 26 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ πρόσθεσε 17, όμως η ομάδα της Ιντιάνα γνώρισε την όγδοη διαδοχική της ήττα μετά το All-Star break. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαν μόλις 2/19 τρίποντα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σέλτικς-Μάβερικς 120-100

Χόρνετς-Χιτ 120-128

Ρόκετς-Μπλέιζερς 106-99

Νάγκετς-Νικς 116-113

Σανς-Πέλικανς 118-116

Σπερς-Κλίπερς 116-112

Λέικερς-Πέισερς 128-117

