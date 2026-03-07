Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

Στο επίκεντρο των ερευνών για την τύχη του εξαφανισμένου Κώστα Γρεβενίτη βρίσκεται μια αναζωπυρωμένη οικογενειακή διαμάχη για την περιουσία της «θείας Ελένης», η οποία φαίνεται πως είχε οδηγήσει τις σχέσεις στα άκρα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο αγνοούμενος είχε αποφασίσει να κινηθεί νομικά για χωράφια και ένα οικόπεδο στο χωριό, όπου ο ανιψιός του είχε χτίσει σπίτι χωρίς επίσημη μεταβίβαση. Την ίδια ώρα, η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει πως ο Γρεβενίτης δεν επιδίωκε εξώσεις, αλλά την οριστική λύση των εκκρεμοτήτων που δίχαζαν την οικογένεια για χρόνια.

Αντιφάσεις στην ώρα και το κενό της αστυνομικής έρευνας

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από την κατάθεση μάρτυρα που υποστηρίζει πως είδε τον επιχειρηματία μαζί με τον επιστάτη στην αυλή του σπιτιού του, την ώρα που οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν διαφορετικά δεδομένα. Ο μάρτυρας ανέφερε αρχικά πως τους είδε στις 18:30, κι όμως, όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί οι κάμερες δείχνουν τον επιστάτη να φτάνει στις 19:00, παραδέχθηκε πως ίσως έχει μπερδευτεί με την ώρα. Σύμφωνα με τον φανοποιό από τη Σπάρτη, Δημήτρη Οικονομάκη, υπήρξε επικοινωνία εκείνο το απόγευμα για την αγορά ανταλλακτικών αξίας άνω των 1.000 ευρώ, με τον επιστάτη να εμφανίζεται ως ο συνδετικός κρίκος, καθώς ο ίδιος ο φανοποιός δεν γνώριζε προσωπικά τον Γρεβενίτη.

Η οργή του γιου και το κινητό στο «άγνωστο» χωράφι

Ο γιος του αγνοούμενου, Θανάσης, σπάει τη σιωπή του εκτοξεύοντας πυρά κατά του ΑΤ Σκάλας για ολιγωρία και υπερβολική οικειότητα με συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, ο πατέρας του είχε προγραμματισμένο ταξίδι για τις ΗΠΑ και είχε ήδη προμηθευτεί ινσουλίνες για έναν μήνα, ενώ στο σπίτι βρέθηκαν άθικτα αντικείμενα αξίας, όπως 321 δολάρια και μια χρυσή αλυσίδα, γεγονός που απομακρύνει το σενάριο της ληστείας.

Ο επιστάτης, από την πλευρά του, αρνείται πως γνώριζε το κτήμα όπου βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του επιχειρηματία, ισχυρισμό που ο γιος διαψεύδει κατηγορηματικά, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβανόταν στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Διαβάστε επίσης