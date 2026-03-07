Gen Z: Οι νέοι άνδρες επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων

Παγκόσμια έρευνα της Ipsos και του King’s College London σε 23.000 άτομα αποκαλύπτει χάσμα γενεών στις αντιλήψεις για τον γάμο και την ισότητα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Gen Z: Οι νέοι άνδρες επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων
Photo by Papaioannou Kostas unsplash
Σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών της γενιάς Gen Z πιστεύει ότι η σύζυγος οφείλει να υπακούει στον σύζυγό της, σύμφωνα με τα ευρήματα παγκόσμιας έρευνας που διενεργήθηκε σε 29 χώρες.

Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 33% για τους νέους άνδρες και εφήβους, οι οποίοι φαίνεται να υιοθετούν πιο συντηρητικές απόψεις σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές. Την ίδια ώρα, η έρευνα που περιλαμβάνει δείγματα από τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Ινδία, δείχνει ότι οι άνδρες της Gen Z, γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποστηρίζουν παραδοσιακούς ρόλων των φύλων σε σχέση με τους baby boomers.

Ενδεικτικά, μόλις το 13% των ανδρών της γενιάς 1946-1964 συμφωνεί με την υποχρέωση υπακοής της συζύγου, ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 18% για τις νέες και 6% για τις μεγαλύτερες σε ηλικία.

Η ρήξη στις κοινωνικές αντιλήψεις

Οι διαφορές στις πεποιθήσεις των ανδρών γίνονται ακόμη πιο έντονες σε θέματα ανεξαρτησίας και σεξουαλικών προτύπων.

  • Το 24% των νέων ανδρών θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δείχνουν υπερβολικά αυτόνομες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στους baby boomers περιορίζεται στο 12%.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαρτίου 2026, το 21% των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι μια «πραγματική γυναίκα» δεν πρέπει ποτέ να παίρνει την πρωτοβουλία στο σεξ.
  • Κι όμως, η ίδια ομάδα εμφανίζεται διχασμένη, καθώς το 41% δηλώνει ότι οι γυναίκες με επιτυχημένη καριέρα είναι πιο ελκυστικές.

Η καθηγήτρια Heejung Chung, διευθύντρια του Global Institute for Women’s Leadership, επισημαίνει ότι αυτή η στροφή οφείλεται εν μέρει στον φόβο των ανδρών για απώλεια της κοινωνικής τους θέσης, ένα κενό που καλύπτεται από ρητορική που τους φέρνει αντιμέτωπους με την ισότητα των φύλων.

Οικονομική πίεση και το «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος»

Οι περιορισμοί που θέτουν οι νέοι άνδρες δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες αλλά και τους ίδιους τους τους εαυτούς, εγκλωβίζοντάς τους σε αυστηρά πρότυπα αρρενωπότητας. Το 30% των ανδρών της Gen Z θεωρεί ότι δεν πρέπει να λένε «σ' αγαπώ» στους φίλους τους, ενώ το 21% πιστεύει ότι η φροντίδα των παιδιών μειώνει τον ανδρισμό.

Η Julia Gillard, πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ανησυχητικά, τονίζοντας την ανάγκη να καταρριφθεί η ιδέα ότι η ισότητα των φύλων ωφελεί μόνο τις γυναίκες. Όπως ανακοινώθηκε από την ερευνητική ομάδα, οι οικονομικές δυσκολίες παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι νέοι δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τον παραδοσιακό ρόλο του «προστάτη» μέσω της αγοράς σπιτιού ή της οικονομικής προσφοράς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τους ρόλους των φύλων στη σύγχρονη κοινωνία.

