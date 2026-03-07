Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε αμερικάνικη βάση

Χθες Παρασκευή, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που στόχευαν την ίδια βάση

Newsbomb

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε αμερικάνικη βάση

Καπνός υψώνεται στην Τεχεράνη, Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες.

Χθες Παρασκευή, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που στόχευαν την ίδια βάση, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε εξάλλου μια απόπειρα επίθεσης στο κοίτασμα πετρελαίου της Σέιμπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» πάνω από την έρημο, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA).

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Τα περισσότερα κοιτάσματα και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος των ανατολικών ακτών της, απέναντι από το Ιράν.

Την Τετάρτη, το Ριάντ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε drone που είχε στόχο το στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο του Ρας Τανούρα (ανατολικά), στο οποίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά εξαιτίας άλλης επιδρομής τη Δευτέρα.

Πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση είχε δηλώσει τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τυχόν «συντονισμένη» επίθεση του Ιράν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτικά αντίποινα του Ριάντ εναντίον «ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:39ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Οι νέοι άνδρες επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων - Θεωρούν ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει τον σύζυγο

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε αμερικάνικη βάση

03:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στο θέατρο του πολέμου

03:31ΚΟΣΜΟΣ

Χεγκσεθ: Δεν μας ανησυχούν οι πληροφορίες ότι η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν

02:59ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Αύξηση 20% στις τιμές του πετρελαίου

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον «ναρκοτρομοκρατών»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Iρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: «Έχουν χάσει τη ζωή τους 180 παιδιά από τις επιθέσεις»

00:52ΕΛΛΑΔΑ

FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

00:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες και το Ιράκ - Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αμερικάνικες βάσεις και πολιτικούς στόχους - Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση των Αμερικάνων

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο 17χρονος Ρεθυμνιώτης που ξεκίνησε από το μεράκι για το μαντολίνο και έγινε κατασκευαστής οργάνων

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με 3 τραυματίες: Καραμπόλα 4 οχημάτων, ενεπλάκη και περιπολικό

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοικτή προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Ο Τραμπ θα παραστεί στην τελετή επαναπατρισμού των έξι Αμερικανών που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες και το Ιράκ - Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αμερικάνικες βάσεις και πολιτικούς στόχους - Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση των Αμερικάνων

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

03:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στο θέατρο του πολέμου

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

00:52ΕΛΛΑΔΑ

FDI «Κίμων»: Απέπλευσε από την Λεμεσό - Εντυπωσιακό βίντεο

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ένοικος έδωσε την πιο viral απάντηση σε ερώτηση για τα κοινόχρηστα

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Οι νέοι άνδρες επιστρέφουν σε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων - Θεωρούν ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει τον σύζυγο

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ