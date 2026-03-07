Σαουδική Αραβία: Αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε αμερικάνικη βάση

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες.

Χθες Παρασκευή, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που στόχευαν την ίδια βάση, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε εξάλλου μια απόπειρα επίθεσης στο κοίτασμα πετρελαίου της Σέιμπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» πάνω από την έρημο, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA).

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Τα περισσότερα κοιτάσματα και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος των ανατολικών ακτών της, απέναντι από το Ιράν.

Την Τετάρτη, το Ριάντ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε drone που είχε στόχο το στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο του Ρας Τανούρα (ανατολικά), στο οποίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά εξαιτίας άλλης επιδρομής τη Δευτέρα.

Πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση είχε δηλώσει τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τυχόν «συντονισμένη» επίθεση του Ιράν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτικά αντίποινα του Ριάντ εναντίον «ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων».

