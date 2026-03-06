Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με 3 τραυματίες: Καραμπόλα 4 οχημάτων, ενεπλάκη και περιπολικό
Οi τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα και συγκεριμένα στην περιοχή της Νεάπολης.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στην Δημοτική Πινακοθήκη, κάτω από συνθήκες πυο ακόμα διερευνώνται.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα περιπολικό και τρία ακόμη οχήματα.
Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, αλλά και ενός ακόμη άντρα που βρίσκονταν εντός του περιπολικού και μεταφέρονταν στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας, καθώς και μίας γυναίκας.
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να παραλάβουν τους τραυματίες.
Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:
