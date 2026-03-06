Ιράν: Εκρήξεις στη Νατάνζ - Φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού
Η Νατάνζ φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν
Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στην πόλη Νατάνζ στο κεντρικό Ιράν.
Η Νατάνζ φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν και βομβαρδίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου το 2025 όσο και νωρίτερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου.
