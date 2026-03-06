Λευκός Οίκος: Τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Ιράν
Μπορεί να χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις στο Ιράν, λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλικών συστημάτων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt.
Η δήλωση έγινε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Pete Hegseth.
Η Καρολάιν Λίβιτ επισήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου.
