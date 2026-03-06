Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

Ο Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι "αιωνίων" μπορεί να μην είχε στη διάθεσή του τους Τόμας Ουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ αλλά η εξαιρετική απόδοση των τριών διαιτητών της αναμέτρησης έδωσε την νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ακόμα και μετά από μια εντυπωσιακή επιστροφή του Παναθηναϊκού από το -17 οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ και Σάσο Πέτεκ έκαναν ότι περνούσε από τη... σφυρίχτρα τους για να δώσουν τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να φτάσει στην τελική νίκη.

Φυσικά με τον Παναθηναϊκό να δίνει δικαιώματα. Έναν Παναθηναϊκό ο οποίος άργησε να πάει στο ΣΕΦ για έναν ημίχρονο, αφού ουσιαστικά εμφανίστηκε μόνο στο δεύτερο, αλλά παρ' όλα αυτά έδειξε ικανός να πάρει την νίκη στο πέντε εναντίον πέντα, αλλά όχι στο πέντε εναντίον οκτώ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπήκαν στο παρκέ με διάθεση να πιέσουν στην άμυνά τους, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, αφού βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν από μακριά. Δύο εύστοχα, γρήγορα, τρίποντα από τους Ντόρσεϊ (προηγήθηκε επιθετικό φάουλ που δε δόθηκε) και Παπανικολάου έδωσαν προβάδισμα στους γηπεδούχους με 6-2. Την ίδια ώρα οι παίκτες του Αταμάν προσπαθούσαν να «χτυπήσουν» μέσα από το καλάθι, με τους Χουάντσο και Χολμς να δίνουν λύσεις και τον Αμερικανό σέντερ να κάνει το 6-7 με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα, εκμεταλλεύτηκαν το δεύτερο φάουλ του Χολμς και με τον Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Πίτερς κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με 13-9, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Ο Τζέριαν Γκραντ με τον Τσέντι Όσμαν ήταν οι παίκτες που προσπαθούσαν να «τρέξουν» τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που τόσο ο Τούρκος φόργουορντ όσο και ο Κέντρικ Ναν ήταν σε… άλλο γήπεδο. Ο Εργκίν Αταμάν προτίμησε να ρίξει τον Μήτογλου στο «5», κρατώντας εκτός τον Κένεθ Φαρίντ, με τον Μιλουτίνοφ να συνεχίζει να «ταϊζεται» από τους συμπαίκτες του. Με 2/3 βολές ο Ντόρσεϊ, από φάουλ του Χουάντσο, έκανε το 17-11, με τον Παναθηναϊκό να κάνει μπαράζ λαθών και στο δεκάλεπτο να είναι πίσω στο σκορ με 20-13.

Ο Αταμάν συνέχισε να κάνει του… κεφαλιού του και στο δεύτερο δεκάλεπτο, αφού ο Μήτογλου δε μπορούσε να ακολουθήσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού στην άμυνα, ενώ την ίδια ώρα ο Τι Τζέι Σορτς ήταν σε άλλο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά ο Τούρκος τεχνικός επέμενε και στους δύο παίκτες με αποτέλεσμα ο ΜακΚίσικ να… αναστηθεί, ο Παναθηναϊκός επιθετικά να είναι.. .αλλού και να έχει μείνει για πέντε λεπτά χωρίς καλάθι και με τρίποντο του Νιλικίνα η διαφορά να εκτοξευτεί στους 14 πόντους, 29-15, 6:33 πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Η εικόνα των «πράσινων» σε άμυνα και επίθεση ήταν πραγματικά… θλιβερή, αφού οι παίκτες του Αταμάν δεν έκαναν απολύτως τίποτα, με τον Φουρνιέ να στέλνει τη διαφορά στους 16 πόντους και τον Χουάντσο να μειώνει μετά από ασίστ του Σλούκα σε 31-17, με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν αδιανόητα κακή, με τους παίκτες του Αταμάν να είναι «εγκλωβισμένοι» στην πολύ καλή «ερυθρόλευκη» άμυνα και τις αποφάσεις των διαιτητών. Οι δύο Πέρεθ και ο Πέτεκ επέτρεπαν ξεκάθαρα στους παίκτες του Μπαρτζώκα να παίζουν σκληρή άμυνα, ενώ τα κριτήρια στην άλλη άκρη του γηπέδου ήταν παντελώς διαφορετικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τέλος του ημιχρόνου βρήκε τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγήθηκε μέχρι και με 17 πόντους, να έχει 5/10 βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός να μην έχει εκτελέσει ούτε… μία. Ένα τρίποντο του Όσμαν έριξε τη διαφορά στους 11 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός δε μπόρεσε να τη ρίξει ακόμα περισσότερο, μιας και ο Πέτεκ συνέχιζε το.. βιολί του και ανακάλυπτε φάουλ στον Παναθηναϊκό.

Το τρίτο δεκάλεπτο δεν ξεκίνησε καλά για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Φαρίντ είχε τραυματιστεί από το τέλος του πρώτου μέρους, υπέστη διάσειση και έμεινε εκτός αγώνα για τη συνέχεια. Ο Κέντρικ Ναν όμως με 6 συνεχόμενους πόντους, με ένα γκολ-φάουλ και ένα τρίποντο (πρώτη βολή για τον Παναθηναϊκό στο ματς στο 21’) έριξε τη διαφορά στους 5 πόντους, 40-35. Η άμυνα του «τριφυλλιού», όμως, συνέχιζε να είναι προβληματική, όπως και η διαιτησία με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις από το 4ο φάουλ του Χολμς και τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά να μένει μόνο με τον Μήτογλου. Ο Νιλικίνα έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, με τον Φουρνιέ να τιμωρεί την αλλαγή του Παναθηναϊκού και με τρίποντο να στέλνει και πάλι τη διαφορά στους 10 πόντους, 49-39. Δύο τρίποντα από Χουάντσο και Μήτογλου και ένα γρήγορο καλάθι από τον Όσμαν έφεραν τη διαφορά στο σουτ, 4 λεπτά πριν τη συμπλήρωση της τρίτης περιόδου και ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι στο ματς.

Στη συνέχεια ο Μήτογλου έχασε δικό του τρίποντο, ο Παπανικολάου ευστόχησε και η διαφορά πήγε και πάλι στους 7 πόντους. Όσμαν και Ντέιβις έμπαιναν όλο και περισσότερο στο ματς με τους διαιτητές ευνοούν σκανδαλωδώς και με κάθε τρόπο τον Ολυμπιακό, αλλά τον Παναθηναϊκό να στέκεται όρθιος και να κλείνει το δεκάλεπτο όντας πίσω στο σκορ με δύο πόντους, 58-56.

Το παιχνίδι από τους 17 πόντους που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός είχε γίνει και πάλι ντέρμπι και μάλιστα ο Παναθηναϊκός με τρίποντο του Ναν πήρε προβάδισμα, 58-59, καλύπτοντας συνολική διαφορά 20 πόντων. Παρ’ όλα αυτά οι παίκτες του Αταμαν όχι μόνο δε μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα, αλλά ο Ολυμπιακός και με τη βοήθεια της.. τύχης κατάφερε να πάρει και πάλι τα ηνία του σκορ και να διευρύνει και το προβάδισμά του. Ο Κόρει Τζόζεφ έκανε πολύ καλή δουλειά με τον Ντόρσει να πετυχαίνει ένα πάρα πολύ τυχερό τρίποντο για το 70-63. Ο Χέιζ απάντησε και ο Ντόιρσεϊ βρήκε κι άλλο τρίποντο και με κάρφωμα του Ουόρντ έκανε το 75-66, 4:22 πριν το τέλος.

Ναν (3π.) και Χέις - Ντέιβις (2/2β.) «έφτιαξαν» ένα γρήγορο 5-0 των φιλοξενούμενων (75-71, 3'35'' για τη λήξη), η αγωνία δεν είχε τέλος και ο Μπαρτζώκας επανέφερε τους Νιλικίνα - Μιλουτίνοφ.

Η δημιουργία του ΜακΚίσικ έφερε το «κόψιμο» του πολύτιμου Ουόρντ και το 77-71, ο Ολυμπιακός έφτασε τα 5φ. στην άμυνά του και ο Γκραντ ευστόχησε σε δύο βολές (77-73, 2'51'' ακόμα). Ο Χέις - Ντέιβις έκανε ένα κλέψιμο, αλλά έχασε τον χειρισμό και η μπάλα βγήκε εκτός. Όμως, τα λάθη συνεχίστηκαν, με τον Ντόρσεϊ να κάνει επιθετικό φάουλ στον Γκραντ και αποχωρεί (5φ.). Ως εκ τούτου, ο Φουρνιέ γύρισε (2'24'' για το τέλος). Ο Ναν αστόχησε σε μια δύσκολη προσπάθεια και ο Γκραντ έστειλε στον ΜακΚίσικ στη γραμμή (79-73, 111'' για τη λήξη). Τότε ο Αταμάν επανέφερε τους Σλούκα - Μήτογλου αντί των Όσμαν και Χολμς. Ωστόσο, η συνεργασία Σλούκα - Ναν δεν απέδωσε καρπούς και οδήγησε στο 6ο λάθος του Αμερικανού (1'29'' ακόμα). Όσμαν - Μήτογλου «κλείδωσαν» τον Μιλουτίνοφ, που έκανε βήματα και με 64'' πριν από το φινάλε ο Όσμαν έβαλε 2/2 βολές (79-75). Ο Παναθηναϊκός πίεσε με παγίδες σε όλο το γήπεδο και οι ρέφερι «ανακάλυψαν» αμυντικό φάουλ υπέρ του Νιλικίνα (81-75 με 2/2β. στο 39'). Ο Ναν σκόραρε με λέι απ (81-77), αλλά ο διψήφιος Ουόρντ έκανε το 83-77, αφού «έσπασε» το πρες. Η άμμος στην κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει (35,9''), ο Γκραντ έβαλε 1/2 βολές (83-78) και ο Ουόρντ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το ριμπάουντ (μπάλα Παναθηναϊκός). Ο Ναν, όμως, έκανε βήματα και ο Ολυμπιακός «σφράγισε» τη νίκη (86-80).

Τα Δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80.

