Συναγερμός από το Kατάρ: Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φθάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι

Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων, εάν η σύγκρουση με το Ιράν συνεχιστεί με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να αγγίξει τα 150 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σάαντ αλ-Κάαμπι, στους Financial Times.

Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις. Η παραγωγή LNG της χώρας ισοδυναμεί με περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς και παίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης για καύσιμο τόσο στην ασιατική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η τιμή του βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε πάνω από 150 δολάρια, συμπαρασύροντας τις παγκόσμιες οικονομίες σε πτωτική πορεία. «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα ενεργειακή κρίση και να καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου» προειδοποιησε.

Αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό συμβαίνει αφού το μεγαλύτερο μέρος του έτους κυμαινόταν γύρω στα 60-65 δολάρια το βαρέλι. Ο Κααμπι δήλωσε στους Financial Times ότι μια τέτοια άνοδος θα «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου».«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Η τιμή της ενέργειας για όλους θα αυξηθεί.» «Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν.»

