Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές, δεν φανέρωσαν προβλήματα μετά τα ζητήματα που αντιμετώπισαν στο ματς με τον ΟΦΗ.
«Καθαρές» οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν ο Σβέριρ Ίνγκασον και ο Ρενάτο Σάντσες. Και οι δύο παίκτες είχαν «κληρονομήσει» προβλήματα στο τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Ο Ισλανδός αντικαταστάθηκε για αυτό το λόγο, ενώ ο Πορτογάλος έγινε κι αυτός αλλαγή αφού πρώτα σκόραρε.
Ο Ρενάτο έκανε μαγνητική που δεν φανέρωσε κάποιο πρόβλημα. Δύσκολα πάντως θα αγωνιστεί με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να προφυλαχθεί ενόψει της Ρεάλ Μπέτις.
Ο Ίνγκασον δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, όμως δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή του στο ματς της Βοιωτίας. Ο Ισλανδός έχει επιβαρυνθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό.