Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες

«Καθαρές» οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν ο Σβέριρ Ίνγκασον και ο Ρενάτο Σάντσες. Και οι δύο παίκτες είχαν «κληρονομήσει» προβλήματα στο τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Ο Ισλανδός αντικαταστάθηκε για αυτό το λόγο, ενώ ο Πορτογάλος έγινε κι αυτός αλλαγή αφού πρώτα σκόραρε.

Ο Ρενάτο έκανε μαγνητική που δεν φανέρωσε κάποιο πρόβλημα. Δύσκολα πάντως θα αγωνιστεί με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να προφυλαχθεί ενόψει της Ρεάλ Μπέτις.

Ο Ίνγκασον δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, όμως δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή του στο ματς της Βοιωτίας. Ο Ισλανδός έχει επιβαρυνθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό.