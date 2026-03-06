Ιταλία: Τη φρεγάτα «Federico Martinengo» στέλνει στην Κύπρο
Στη φρεγάτα «Federico Martinengo» έχει ανατεθεί η άμυνα της περιοχής της Κύπρου
Τη φρεγάτα «Federico Martinengo» στέλνει στην Κύπρο η Ιταλία, σύμφωνα με την Corriere della Sera.
Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «η φρεγάτα “Federico Martinengo” είναι το πλοίο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού που του έχει ανατεθεί η άμυνα της περιοχής της Κύπρου, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που συντονίζεται από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία».
Η Corriere della Sera σημειώνει πως «πέρυσι, η Martinengo ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αποστολή Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, επιστρέφοντας στη ναυτική βάση του Τάραντας μετά την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις απειλές των Χούθι».
