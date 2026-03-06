Βρετανία: Προειδοποιεί τους Βρετανούς για τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο νησί «δεν μπορούν να αποκλειστούν», αναφέρει το βρετανικό ΥΠΕΞ
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε μια ενημερωμένη αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο νησί «δεν μπορούν να αποκλειστούν», αναφέρει σε νέα ταξιδιωτική συμβουλή για τους Βρετανούς στην ιστοσελίδα του.
Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να είναι αδιάκριτες, συμπεριλαμβανομένων και σε μέρη που επισκέπτονται ξένοι υπήκοοι, προειδοποιεί η συμβουλή.
