Ιράν: Γιατί η Γερμανία δεν στέλνει στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο

««Δεν πρόκειται  για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία, όπως μερικές φορές παρουσιάζεται στα ΜΜΕ» υποστήριξε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας

Ιράν: Γιατί η Γερμανία δεν στέλνει στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο
Αποτέλεσμα «στενού συντονισμού» με τους εταίρους και «καταμερισμού εργασίας» και όχι επιφυλακτικότητας ή αδιαφορίας, είναι το γεγονός ότι η Γερμανία δεν συνεισφέρει στρατιωτικά στην ασφάλεια της Κύπρου, διευκρίνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, παραπέμποντας στην ευθύνη που έχουν αναλάβει οι γερμανικές δυνάμεις στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Δεν έχει ενεργοποιηθεί το Άρθρο 42 της Συνθήκης της ΕΕ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η Κύπρος απευθύνθηκε διμερώς σε εταίρους της.

«Η Γερμανία δεν σχεδιάζει επί του παρόντος καμία επιπλέον στρατιωτική συνεισφορά πέραν των υπαρχουσών» για την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ναταλί Γιένινγκ, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες συντονισμού λαμβάνουν πάντα υπ' όψιν τη «γενική εικόνα». Το γεγονός, πρόσθεσε, ότι υπάρχει ένα νέο «hotspot», δε σημαίνει ότι τα υπάρχοντα δεν ισχύουν πια ή ότι καθίστανται λιγότερο σημαντικά.

«Επομένως - και αυτό αποτελεί επίσης μέρος αυτής της συνολικής συμφωνίας -, η γερμανική εστίαση παραμένει στις συνεισφορές μας στην ανατολική πλευρά», δήλωσε η κυρία Γιένινγκ και αναφέρθηκε στην παρουσία της Bundeswehr σε αμυντικά εγχειρήματα στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Λιθουανία και στη βόρεια πλευρά. «Δεν πρόκειται επομένως για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία, όπως μερικές φορές παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του στενού συντονισμού που διεξάγουμε (…)

Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια (ενν. στην Κύπρο) - π.χ. οι Γάλλοι», τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ»

Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος Μάρτιν Γκίζε επισήμανε ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η υποστήριξη επομένως, ανέφερε, θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο του Άρθρου 42 (7) της Συνθήκης της ΕΕ.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει προς το παρόν ενεργοποιηθεί η ρήτρα βοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς η Κύπρος έχει απευθυνθεί διμερώς σε διάφορους εταίρους της ΕΕ και η βοήθεια βρίσκεται ήδη καθ' οδόν και έκανε λόγο για τις φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη από την Ελλάδα και για τη φρεγάτα από τη Γαλλία, η οποία, όπως είπε, εξετάζει και το ενδεχόμενο αποστολής στην περιοχή του αεροπλανοφόρου της. «Πιστεύω επομένως ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική όσο την παρουσιάζετε, σε ό,τι αφορά την άμυνα της Κύπρου», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία δύο γερμανικών φρεγατών στην περιοχή, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες, ανέφερε ωστόσο ότι συμβάλλουν στη συνολική εικόνα της κατάστασης. «Θα έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και φυσικά θα μοιραζόμαστε με τους εταίρους μας τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με την κατάσταση», δήλωσε η κυρία Γιένινγκ.

