Θεσσαλονίκη: Κλειστός για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία θα διακοπεί λόγω εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία
INTIME NEWS
Κλειστό θα παραμείνει για 48 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα αφορά εργασίες στο ύψος του Κόμβου της Πυλαίας ενώ σε εκείνο το ύψος θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει αναλυτικά για τα σημεία που θα διακοπεί η κυκλοφορία στον Περιφερειακό αλλά και όλες τις ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (06/03/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά,στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.
  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Το Σάββατο (07/03/2026) και ώρα 03:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.
  • Από ώρα 09:00 έως ώρα 17:00του Σαββάτου (07-03-2026) προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς). Συνιστάται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.
  • Από ώρα 18:00 της Παρασκευής (06-03-2026) έως ώρα 23:00 της Κυριακής (08-03-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:
  • Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.
  • Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.
  • Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

