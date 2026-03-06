Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά
Ο «Άγιος Έρωτας» είναι η καθημερινή συντροφιά του κοινού στη βραδινή ζώνη. Οι εκπλήξεις για το κοινό δεν τελειώνουν, αφού ένας αγαπημένος ηθοποιός μπαίνει στο καστ. Ο Στέλιος Μάινας υποδύεται τον Λεωνίδα Μιχαλέα, τον πατέρα του Νικόλαου. Ο ερχομός του δεν θα αναστατώσει μόνο τη ζωή του γιού του, αλλά και ολόκληρης της Στέρνας.

Είναι ένας άνθρωπος που η ζωή τον δοκίμασε σκληρά, χωρίς όμως να του πάρει την ανθρωπιά. Παραμένει προσηνής, δίκαιος και εύστροφος, από εκείνους τους άντρες που μιλούν λίγο, ακούν πολύ και ζυγίζουν τα πράγματα πριν αποφασίσουν. Έχει, όμως, και μια ατσάλινη πλευρά: όταν πρόκειται για το σωστό και το δίκαιο, δεν λογαριάζει κόστος.

Από τα νιάτα του ήταν μουσικός. Το βιολί του υπήρξε η σταθερά της ζωής του, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε γιορτές και σε ξενύχτια. Ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια, η μουσική ήταν ο τρόπος του να ενώνει ανθρώπους.

Το 1947 εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σε θέση οπισθοφυλακής και επιμελητείας, ποτέ δεν ήταν άνθρωπος που αναζητούσε τη μάχη. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε το 1948 σε νοσοκομείο της Γιουγκοσλαβίας, όπου εγκλωβίστηκε μετά το κλείσιμο των συνόρων. Επιστρέφει στην Ελλάδα μα δε βρίσκει κανέναν στο χωριό του. Έτσι, ξαναπιάνει το βιολί του και εντάσσεται σε μπουλούκι μουσικών, γυρίζοντας την Ελλάδα ψάχνοντας να βρει την οικογένειά του.

Ερχόμενος στη Στέρνα θα μάθει τι συνέβη στη Χαρά και θα γίνει ορκισμένος εχθρός του Μαρκόπουλου. Θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας το σχέδιο που ξεκίνησαν ο πατήρ Νικόλαος και η Πετρούλα, να εκδικηθούν, δηλαδή, τον Μαρκόπουλο και να δικαιώσουν τη μνήμη της Χαράς.

