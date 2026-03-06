Τραμπ στο CNN: Ανοιχτός στο ενδεχόμενο για έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν

Σε συνέντευξή του στο CNN την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο για έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν, «ανάλογα με το ποιος είναι», και αρκεί να συμπεριφέρεται καλά προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όταν ερωτήθηκε αν επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να είναι μια δημοκρατική χώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και αμερόληπτος. Να κάνει καλή δουλειά. Να συμπεριφέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συμπεριφέρεται καλά στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής — είναι όλες συνεργάτες μας».

«Και έγινα πολύ φιλικός με όλες αυτές τις χώρες. Γι' αυτό πολεμούν όλες για εμάς. Πριν εμπλακώ, δεν μιλούσαμε καν με τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε, ο Μπάιντεν τις απέκλεισε. Ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα απέκλεισαν τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, τους απέκλεισε όλους. Όλοι επρόκειτο να πάνε στην Κίνα, και εγώ αναμείχθηκα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έγιναν φίλοι μου», είπε ο Τραμπ.

Και ενώ ο Τραμπ επαίνεσε την αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν — λέγοντας ότι την βαθμολογεί με «12, ίσως 15 στα 10» — υπονόησε ότι δεν ανησυχούσε για την αύξηση των τιμών της βενζίνης. «Δεν πειράζει. Θα είναι βραχυπρόθεσμο. Θα πέσει πολύ γρήγορα», είπε, απορρίπτοντας το γεγονός ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά και λέγοντας ότι «έχει ήδη βρει λύση» για τα Στενά του Ορμούζ.

«Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, γιατί, όπως ξέρετε, όταν καταστρέφεις το ναυτικό, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που ήθελαν να κάνουν. Μπορείτε να το φανταστείτε; 25 μεγάλα πλοία έχουν καταστραφεί», είπε.