Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένας πύραυλος χτύπησε ένα σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν στο Ιράν, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και το προσωπικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του κατά τον βομβαρδισμό.

Τα πλάνα δημοσιεύτηκαν από ιρανικά μέσα, τα οποία συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επίθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έλαβε χώρα το Σάββατο, δηλαδή την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DVjPYXyDn-C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Να σημειωθεί ότι στις 28 Φεβρουαρίου, μια άλλη επίθεση σε ένα σχολείο θηλέων στο Ιράν, σκότωσε 175 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.