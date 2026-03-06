Ο 17χρονος Ρεθυμνιώτης που ξεκίνησε από το μεράκι για το μαντολίνο και έγινε κατασκευαστής οργάνων
Είναι μόλις 17 χρονών και ασχολείται με την κατασκευή των παραδοσιακών κρητικών οργάνων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γιώργος Μωυσάκης είναι ένας 17χρονος Ρεθυμνιώτης, ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή των παραδοσιακών κρητικών οργάνων. Ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στο DayNight.gr, για το πως ξεκίνησε από τόσο μικρή ηλικία να ασχολείται με τις κατασκευές, ποιο ήταν το πρώτο όργανο που κατασκεύασε αλλά και για το ποιο κρητικό όργανο αγαπάει περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο DayNight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση
23:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Πεζεσκιάν - Τι συζήτησαν
23:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται
21:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ