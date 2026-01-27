Ρέθυμνο: Πήγαν το νυφικό στη νύφη μαζί με λύρες, λαούτα και μαντολίνο - Βίντεο

Η παράδοση στα Ανώγεια που κρατά ακόμη και η συνοδεία του νυφικού με μουσική

Ρέθυμνο: Πήγαν το νυφικό στη νύφη μαζί με λύρες, λαούτα και μαντολίνο - Βίντεο
Μια δυνατή και συγκινητική στιγμή πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στα Ανώγεια, όπου η νύφη είδε να της φέρνουν το νυφικό της παρέα με λύρες, μαντολίνα και λαούτα.

