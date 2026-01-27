Ρέθυμνο: Πήγαν το νυφικό στη νύφη μαζί με λύρες, λαούτα και μαντολίνο - Βίντεο

Μια δυνατή και συγκινητική στιγμή πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στα Ανώγεια, όπου η νύφη είδε να της φέρνουν το νυφικό της παρέα με λύρες, μαντολίνα και λαούτα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας