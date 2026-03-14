Καύσιμα: Σε ασφυκτικό κλοιό τα πρατήρια - Τι «κρύβει» το πλαφόν - Μια ανάσα πριν τα €2 η αμόλυβδη

Οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών είναι αβέβαιες, αλλά εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενδέχεται να υπάρξει σταθεροποίηση πριν από σταδιακή υποχώρηση.

Σε ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση βρίσκονται οι επαγγελματίες του κλάδου των καυσίμων, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για το περιθώριο κέρδους δημιουργούν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των πρατηρίων. Οι τιμές στην αντλία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι πρατηριούχοι κάνουν λόγο για ασφυκτικά περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αλυσίδα τιμολόγησης ξεκινά από τα διυλιστήρια και καταλήγει στην αντλία, με κάθε στάδιο να επηρεάζει την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Η πορεία της τιμής από το διυλιστήριο στην αντλία

Οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι αγοράζουν τα καύσιμα σε τιμές που καθορίζονται από τα διυλιστήρια, ενώ στη συνέχεια καλούνται να τα διαθέσουν με πολύ περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Όπως τονίζουν, η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα ενός πρατηρίου.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες.

«Η αγορά ξεκινά από το διυλιστήριο, από εκεί έρχεται το τιμολόγιο και στη συνέχεια το καύσιμο φτάνει στην αντλία. Έχει μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, 5 λεπτά για τις εταιρείες μαζί με τον ΦΠΑ και συνολικά μπορεί να φτάσει τα 12 λεπτά. Για εμάς όμως μιλάμε για περίπου 9,5 λεπτά».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις.

«Αν σταματήσει ο πόλεμος και έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, η εκτίμηση είναι αισιόδοξη. Όσο όμως συνεχίζεται ο πόλεμος, η εκτίμηση σίγουρα είναι αρνητική», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το πλαφόν που επιβλήθηκε στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Κιούσης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός.

«Το πλαφόν αρχικά μιλούσε για 12 λεπτά το λίτρο και ήδη ήμασταν στα όρια της επιβίωσης. Στη συνέχεια βγήκε νέα υπουργική απόφαση που λέει ότι μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ. Στην πράξη μιλάμε για περίπου 9,5 λεπτά το λίτρο κέρδος για τα πρατήρια».

Και προειδοποίησε: «Το εννιάμισι λεπτά είναι για να κλείσουμε. Αν είναι να κλείσουμε, ας τα κλείσουμε από την αρχή και να μην περιμένουμε να καταστραφούμε».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης

Ζάγκα: «Θα κατεβούμε σε κινητοποιήσεις με αυτά τα δεδομένα»

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Newsbomb για το νέο πλαφόν, τόνισε: «Τα 12 λεπτά που ανακοινώθηκαν δεν είναι καθαρά. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, άρα στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους πέφτει περίπου στα 9,5 λεπτά το λίτρο. Με αυτά τα δεδομένα θα κατέβουμε σε κινητοποιήσεις. Αυτό ουσιαστικά είναι κλείσιμο των πρατηρίων. Μας καταδικάζει σε κλείσιμο. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, μας την έφεραν».

H πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα Φωτογραφία Αρχείου

Η εικόνα των τιμών στην αγορά

Από την πλευρά του, μιλώντας επίσης στο Newsbomb, ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Γιώργος Ασμάτογλου, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ των μεγάλων πόλεων και της περιφέρειας.

«Για την Αθήνα αυτά τα επίπεδα τιμών είναι περίπου εκεί που βρίσκονταν ήδη, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια όμως η κατάσταση είναι διαφορετική και οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες».

Όπως εξήγησε, το πλαφόν επηρεάζει περισσότερο τα πρατήρια εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

«Στην περιφέρεια το μέτρο περιορίζει περισσότερο τα πρατήρια», πρόσθεσε.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή από το διυλιστήριο

Ο κ. Ασμάτογλου εξήγησε επίσης τη διαδικασία με την οποία διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων.

«Οι τιμές διαμορφώνονται καθημερινά. Τα καύσιμα αγοράζονται από τις εταιρείες εμπορίας, οι οποίες στη συνέχεια τα διακινούν προς τα πρατήρια. Τα πρατήρια δεν αγοράζουν απευθείας από τα διυλιστήρια, αλλά μέσω των εταιρειών εμπορίας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Η κάθε εταιρεία έχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για κάθε πρατήριο, ανάλογα και με τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Έτσι ακόμη και στην ίδια εταιρεία μπορεί να υπάρχει διαφορετική τιμή από πρατήριο σε πρατήριο».

Πού μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης

Αναφερόμενος στην πορεία των τιμών, ο κ. Ασμάτογλου εκτίμησε ότι οι αυξήσεις μπορεί να συνεχιστούν εφόσον παραμείνει υψηλή η τιμή του πετρελαίου.

«Με τα σημερινά δεδομένα, αν το βαρέλι κινηθεί γύρω στα 100 δολάρια, τότε στα μεγάλα αστικά κέντρα η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να φτάσει περίπου στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Πανελλαδικά θα είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ».

Μάλιστα προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.

«Στη νησιωτική Ελλάδα η τιμή μπορεί να ξεπεράσει και τα 2,20 ευρώ. Σε ορισμένα νησιά, όπως στην Αμοργό και στη Μήλο, έχει ήδη περάσει αυτό το επίπεδο».

Αβέβαιες προβλέψεις μέχρι το Πάσχα

Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών τις επόμενες εβδομάδες, ο κ. Ασμάτογλου εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

«Αυτή τη φορά δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Είναι πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενδέχεται να υπάρξει μια περίοδος σταθεροποίησης.

«Εγώ βλέπω το βαρέλι να σταθεροποιείται για κάποιο διάστημα γύρω στα 100 δολάρια και στη συνέχεια να αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί».

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Γιώργος Ασμάτογλου

