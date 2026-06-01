Τουρκία και Ρωσία διαπραγματεύονται νέα συμφωνία για το φυσικό αέριο

Η Τουρκία και η Ρωσία βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για παράταση των συμφωνιών προμήθειας φυσικού αερίου πέραν του 2026, καθώς οι υφιστάμενες συμβάσεις λήγουν στο τέλος του έτους, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στο πλαίσιο του ενεργειακού Φόρουμ του Μπακού, η κρατική τουρκική εταιρεία BOTAŞ βρίσκεται σε συνομιλίες με τη ρωσική Gazprom για την ανανέωση των συμβολαίων εισαγωγής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη καταλήξει ούτε στις ποσότητες φυσικού αερίου που θα περιλαμβάνουν οι νέες συμφωνίες, ούτε τη διάρκεια, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη διατήρηση των στενών ενεργειακών δεσμών μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας σε μία περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου εξακολουθεί να αναδιαμορφώνεται. Η Τουρκία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου και επιδιώκει να διασφαλίσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό μετά τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων.

