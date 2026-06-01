Ναυάγιο Ζακύνθου: Κλειστό και το 2026 - Τι προβλέπει το νέο ΦΕΚ

Απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία και η προσέγγιση από τη θάλασσα, με μοναδική εξαίρεση το σημείο θέασης υπό προϋποθέσεις

  • Η πρόσβαση στην παραλία και στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου απαγορεύεται πλήρως έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, με εξαίρεση το σημείο θέασης υπό προϋποθέσεις.
  • Απαγορεύεται η αγκυροβολία, παραμονή και προσέγγιση πλωτών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή, καθώς και η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας ζώνης του κόλπου.
  • Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα κοντά στο ναυάγιο επιτρέπεται μόνο για έκτακτες ανάγκες ή παροχή βοήθειας.
  • Η ευθύνη για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων ανήκει στον Δήμο Ζακύνθου, ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.
  • Μελλοντικά ενδέχεται να καθοριστούν ασφαλείς ζώνες περιορισμένης πρόσβασης για σκάφη, μετά από απόφαση της Λιμενικής Αρχής και γνωμοδότηση του ΟΑΣΠ.
Το εμβληματικό Ναυάγιο της Ζακύνθου θα παραμείνει ουσιαστικά κλειστό και κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, καθώς η νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διατηρεί σε ισχύ τους αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης στην περιοχή έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιβεβαιώνει ότι οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να προσεγγίζουν ούτε την παραλία ούτε τις ζώνες που βρίσκονται γύρω από το διάσημο αξιοθέατο, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3033/28.05.2026, απαγορεύεται πλήρως η πρόσβαση τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» στην περιοχή του Ναυαγίου. Η μόνη δυνατότητα επίσκεψης αφορά το ανώτερο σημείο θέασης, μέσω της υφιστάμενης εξέδρας, και μόνο αφού ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα περίφραξης και προστασίας κατά μήκος του πρανούς. Για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων υπεύθυνος είναι ο Δήμος Ζακύνθου.

Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής μπορεί να επιτραπεί αποκλειστικά για λόγους έκτακτης ανάγκης ή παροχής βοήθειας, κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης».

Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και στη θαλάσσια περιοχή του όρμου. Απαγορεύεται η αγκυροβολία, η παραμονή ή η προσέγγιση κάθε είδους πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ απαγορεύεται και η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας ζώνης που οριοθετείται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Το ΦΕΚ προβλέπει πάντως ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να καθοριστούν ασφαλείς θαλάσσιες ζώνες περιορισμένης πρόσβασης για σκάφη, έπειτα από σχετική απόφαση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και νέα γνωμοδότηση του ΟΑΣΠ. Η σήμανση των περιοχών αυτών θα γίνεται με ευθύνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τα μέτρα τέθηκαν ήδη σε ισχύ και θα παραμείνουν ενεργά έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες, με την επιβολή τους να γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

