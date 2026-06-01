Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

Ενδιαφέρον προκαλούν οι τιμές που καταγράφονται σε καταστήματα του αεροδρομίου της Σαντορίνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εμφιαλωμένο νερό του ενός λίτρου που πωλείται προς 6,30 ευρώ, όταν το ίδιο προϊόν διατίθεται σήμερα σε σούπερ μάρκετ έναντι 1,86 ευρώ.

Η διαφορά τιμής φτάνει τα 4,44 ευρώ ανά φιάλη, με το προϊόν στο αεροδρόμιο να κοστίζει περίπου 3,4 φορές ακριβότερα σε σχέση με την τιμή λιανικής που συναντά ο καταναλωτής εκτός αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την καταγραφή των τιμών στο αεροδρόμιο:

Νερό 1 λίτρου: 6,30 ευρώ

Νερό 800 ml: 1,50 ευρώ

Νερό 330 ml: 3,50 ευρώ

Νερό 500 ml: 0,60 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει ανώτατη τιμή πώλησης 0,60 ευρώ για το εμφιαλωμένο νερό των 500 ml σε αεροδρόμια και άλλους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια:

Το 2015 η ανώτατη τιμή για νερό 500 ml είχε οριστεί στα 0,35 ευρώ.

Το 2023 διαμορφώθηκε στα 0,50 ευρώ για τα 500 ml και στα 0,75 ευρώ για τα 750 ml.

Από το 2025 ισχύει πλαφόν 0,60 ευρώ για τη συσκευασία των 500 ml σε αεροδρόμια, λιμάνια, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλους δημόσιους χώρους.

Η περίπτωση του νερού του ενός λίτρου αναδεικνύει το ζήτημα των μεγάλων αποκλίσεων στις τιμές βασικών αγαθών σε τουριστικούς κόμβους. Παρότι το πλαφόν αφορά συγκεκριμένες συσκευασίες, η τιμή των 6,30 ευρώ για ένα μπουκάλι νερού προκαλεί ερωτήματα, ιδίως όταν το ίδιο προϊόν μπορεί να βρεθεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και των μίνι μάρκετ με τιμή 1,86 ευρώ.