Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

Σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ένα μπουκάλι γαλλικό νερό φτάνει να κοστίζει όσο ένα ελαφρύ γεύμα

  • Το εμφιαλωμένο νερό ενός λίτρου στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης πωλείται προς 6,30 ευρώ, ενώ στα σούπερ μάρκετ κοστίζει 1,86 ευρώ.
  • Η τιμή του νερού στο αεροδρόμιο είναι περίπου 3,4 φορές υψηλότερη από την τιμή λιανικής εκτός αεροδρομίου.
  • Η νομοθεσία προβλέπει ανώτατη τιμή 0,60 ευρώ για εμφιαλωμένο νερό 500 ml σε αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.
  • Από το 2025 ισχύει πλαφόν 0,60 ευρώ για το νερό των 500 ml σε αεροδρόμια, λιμάνια, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
  • Οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των βασικών αγαθών σε τουριστικούς κόμβους εγείρουν ερωτήματα, ειδικά για προϊόντα που δεν καλύπτονται από το πλαφόν.
Ενδιαφέρον προκαλούν οι τιμές που καταγράφονται σε καταστήματα του αεροδρομίου της Σαντορίνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εμφιαλωμένο νερό του ενός λίτρου που πωλείται προς 6,30 ευρώ, όταν το ίδιο προϊόν διατίθεται σήμερα σε σούπερ μάρκετ έναντι 1,86 ευρώ.

Η διαφορά τιμής φτάνει τα 4,44 ευρώ ανά φιάλη, με το προϊόν στο αεροδρόμιο να κοστίζει περίπου 3,4 φορές ακριβότερα σε σχέση με την τιμή λιανικής που συναντά ο καταναλωτής εκτός αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την καταγραφή των τιμών στο αεροδρόμιο:

Νερό 1 λίτρου: 6,30 ευρώ
Νερό 800 ml: 1,50 ευρώ
Νερό 330 ml: 3,50 ευρώ
Νερό 500 ml: 0,60 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει ανώτατη τιμή πώλησης 0,60 ευρώ για το εμφιαλωμένο νερό των 500 ml σε αεροδρόμια και άλλους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια:

Το 2015 η ανώτατη τιμή για νερό 500 ml είχε οριστεί στα 0,35 ευρώ.
Το 2023 διαμορφώθηκε στα 0,50 ευρώ για τα 500 ml και στα 0,75 ευρώ για τα 750 ml.
Από το 2025 ισχύει πλαφόν 0,60 ευρώ για τη συσκευασία των 500 ml σε αεροδρόμια, λιμάνια, παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλους δημόσιους χώρους.

Η περίπτωση του νερού του ενός λίτρου αναδεικνύει το ζήτημα των μεγάλων αποκλίσεων στις τιμές βασικών αγαθών σε τουριστικούς κόμβους. Παρότι το πλαφόν αφορά συγκεκριμένες συσκευασίες, η τιμή των 6,30 ευρώ για ένα μπουκάλι νερού προκαλεί ερωτήματα, ιδίως όταν το ίδιο προϊόν μπορεί να βρεθεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και των μίνι μάρκετ με τιμή 1,86 ευρώ.

