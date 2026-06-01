Νέο είδος δεινοσαύρου που έμοιαζε με ερωδιό, αποκαλύφθηκε στην Παταγονία

Το νέο είδος δεινοσαύρου που ανακαλύφθηκε ονομάστηκε «Kank australis»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Credit: Gabriel Díaz Yantén
  • Το νέο είδος δεινοσαύρου «Kank australis» ανακαλύφθηκε στην Παταγονία και έζησε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια.
  • Ο «Kank australis» έμοιαζε με αρπακτικό πουλί και ψάρευε, σύμφωνα με την ανατομία των αυχενικών σπονδύλων και τα απολιθώματα ψαριών που βρέθηκαν μαζί του.
  • Ανήκει στην οικογένεια θηριόποδων δεινοσαύρων «unenlagiidae» και είχε μήκος 2,5
  • 3 μέτρα περίπου.
  • Το περιβάλλον όπου ζούσε ήταν εύκρατο και υγρό με εποχιακές βροχοπτώσεις και περιλάμβανε ποτάμια, λίμνες και υδρόβια φυτά.
  • Η ανακάλυψη βασίστηκε σε απολιθώματα που βρέθηκαν στη Σάντα Κρουζ της Αργεντινής, με σημαντική εύρεση αυχενικού σπονδύλου το 2024, και οι έρευνες συνεχίζονται.
Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα δεινόσαυρος, που ζούσε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, έμοιαζε με αρπακτικό πουλί, έτρωγε ψάρια και συμπεριφερόταν σαν σύγχρονος ερωδιός, ανακαλύφθηκε στη νότια Παταγονία. Το εύρημα περιγράφεται σε άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Vertebrate Paleontology».

Το νέο είδος που ονομάστηκε «Kank australis», ταυτοποιήθηκε με βάση την ανακάλυψη απολιθωμένων οστών του, όπως δόντια, σπόνδυλοι και οστά των δακτύλων των ποδιών. Οι αυχενικοί σπόνδυλοι παραπέμπουν σε σύγχρονα πτηνά με σύνθετες κινήσεις του λαιμού, όπως οι ερωδιοί. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένοι δεινόσαυροι μπορεί να ψάρευαν το φαγητό τους.

Μάλιστα, τα απολιθώματα του «Kank australis» βρέθηκαν δίπλα σε απολιθωμένα ψάρια, κάτι που ενισχύει περαιτέρω αυτή την υπόθεση. Επίσης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένοι δεινόσαυροι πιθανότατα κυνηγούσαν και άλλα μικρότερα ζώα του οικοσυστήματος, όπως βατράχους, σαύρες, χελώνες και μικρά θηλαστικά.

Ο «Kank australis» ανήκει στην οικογένεια των θηριόποδων δεινοσαύρων μικρού έως μεσαίου μεγέθους «unenlagiidae», των οποίων μέλη έχουν ανακαλυφθεί από αποθέσεις της Ύστερης Κρητιδικής Περιόδου στη νότια Αμερική, την Ανταρκτική, την Αυστραλία και τη Μαδαγασκάρη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ενήλικοι δεινόσαυροι του είδους πιθανότατα έφταναν σε μήκος περίπου τα 2,5-3 μέτρα.

Οι «Kank australis» ζούσαν σε ένα τοπίο με ελικοειδείς ποταμούς και ρυάκια με εποχιακές λίμνες, όπου κατοικούσαν υδρόβια φυτά, όπως νούφαρα, και ζώα, όπως ψάρια, έντομα και μαλάκια. Με βάση την ανάλυση αρχαίων δειγμάτων εδάφους και απολιθωμένων φυτικών υπολειμμάτων, πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια το κλίμα ήταν εύκρατο και υγρό, με εποχιακές βροχοπτώσεις.

Τα απολιθώματα ήρθαν στο φως σε αγρόκτημα στη Σάντα Κρουζ της Αργεντινής. Εκεί διεξάγονται ανασκαφές πεδίου από το 2018 αποκαλύπτοντας μεγάλη ποικιλία απολιθωμένων ζώων και φυτών. Τα πρώτα τμήματα του Kank βρέθηκαν εκείνη τη χρονιά αλλά ήταν πολύ αποσπασματικά για να αναγνωριστούν ως είδος. «Κλειδί» αποτέλεσε η ανακάλυψη ενός αυχενικού σπονδύλου το 2024.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα νέες ανασκαφές με στόχο να βρεθούν περισσότερα απολιθώματα του «Kank australis», ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογία του είδους.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

