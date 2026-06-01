Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα

  • Ο Μάριος Οικονόμου, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πέθανε μετά από σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα.
  • Ο 33χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
  • Το τροχαίο συνέβη στις 23 Μαΐου 2026, όταν συγκρούστηκε η μοτοσικλέτα που οδηγούσε με Ι.Χ. όχημα.
  • Ο Οικονόμου είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Παναιτωλικό και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.
Την τελευταία του πνοή άφησε ο Μάριος Οικονόμου, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικού νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαρύτατα τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Μάριος Οικονόμου είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές ομάδες της χώρας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκαν Ι.Χ. επιβατικό όχημα και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη».

