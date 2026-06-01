Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Μάριος Οικονόμου, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικού νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαρύτατα τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Μάριος Οικονόμου είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές ομάδες της χώρας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκαν Ι.Χ. επιβατικό όχημα και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη».