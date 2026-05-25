Μάριος Οικονόμου: Δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Snapshot Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έπειτα από σοβαρό τροχαίο.

Υπέστη δύο κρανιοτομές για αποσυμπίεση εγκεφάλου και έχει υποβληθεί σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση που κράτησε πάνω από τέσσερις ώρες.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και οι γιατροί αναμένουν την εξέλιξη με συνεχείς αξονικές τομογραφίες.

Το τροχαίο συνέβη όταν όχημα που έκανε αναστροφή δεν αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα του Οικονόμου, ο οποίος συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος και ζητά πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες και βιντεοληπτικό υλικό.

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο οποίο τραυματίστηκε.

Ο 34χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει κλείσει ήδη 48 ώρες στη ΜΕΘ και έχει υποβληθεί σε ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο στο κεφάλι, το οποίο κράτησε πάνω από τέσσερις ώρες.

Φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις και ένα πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ σήμερα υποβλήθηκε εκ νέου σε αξονική τομογραφία, ώστε να διαπιστώσουν οι γιατροί αν το οίδημα έχει περιοριστεί ή έχει μεγαλώσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τραυματίας έχει υποβληθεί ήδη σε δύο κρανιοτομές, έτσι ώστε να γίνει αποσυμπίεση του εγκεφάλου για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι θεράποντες ιατροί τα σοβαρά τραύματα, ωστόσο, όπως επισημαίνουν, θα χρειαστεί χρόνο για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα έως τώρα στοιχεία για το ατύχημα αναφέρουν ότι το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο ήταν παρκαρισμένο επί της λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα και στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 63χρονος οδηγός, έκανε όπισθεν και επιχείρησε να κάνει αναστροφή, χωρίς να έχει δει ότι κάποιος ερχόταν.

Έτσι το αυτοκίνητο βρέθηκε κάθετα στο οδόστρωμα και ο Μάριος Οικονόμου που εκινείτο με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα της ανόδου, προς το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να φρενάρει και χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Η έρευνα της Τροχαίας, ωστόσο, για το ατύχημα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο και αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Για τον λόγο αυτό, η Τροχαία απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε κάτι ή έχει κάποια πληροφορία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη»

Από πλευράς του, ο Σπύρος Δερδεμέζης, διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μίλησε τη Δευτέρα στο Star, αναφέροντας ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και σημειώθηκε το τροχαίο, το νοσοκομείο Χατζηκώστα που βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης δεν εφημέρευε. Ωστόσο, ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε εκεί και διασωληνώθηκε, λόγω της σοβαρής του κατάστασης και έπειτα μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο που ήταν σε εφημερία, διότι έχρηζε νευροχειρουργικής επέμβασης.

«Τα τραύματά του ήταν στο κεφάλι, υπήρχε μια μεγάλη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και υπεβλήθη σε επέμβαση και έκτοτε νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου», ανέφερε ο κ. Δερδεμέζης, προσθέτοντας ότι «ακολουθούμε το ιατρικό πρωτόκολλο, κάνουμε καθημερινά αξονικές και αναμένουμε την πορεία του ασθενούς».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «όποιος ασθενής είναι στη ΜΕΘ εξ ορισμού διατρέχει κίνδυνο» και για τον Μάριο Οικονόμου ανέφερε ότι «δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο», καταλήγοντας στο ότι «η κατάσταση είναι κρίσιμη και περιμένουμε μέρα με τη μέρα την εξέλιξη της πορείας της υγείας του».

