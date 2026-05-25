Συγκινεί η Δώρα Χρυσικού για την Γωγώ Μαστροκώστα: «Πονάω σαν να έχασα μια αδελφή»

Η ηθοποιός που έδωσε μάχη με τον καρκίνο στο παρελθόν προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινεί η Δώρα Χρυσικού για την Γωγώ Μαστροκώστα: «Πονάω σαν να έχασα μια αδελφή»

Η Γωγώ Μαστροκώστα / INTIME 

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ανάμεσα στα πρόσωπα της showbiz που τοποθετήθηκαν δημόσια για τον πρόωρο χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν και η Δώρα Χρυσικού, η οποία έχει δώσει τη δική της μάχη με τον καρκίνο στο παρελθόν.

Δείτε την μακροσκελή ανάρτηση της Δώρας Χρυσικού:

«Το να πεθαίνει ένας νέος ανθρωπος είναι πληγή. Για όσες όμως γυναίκες, έχουμε περάσει το κατώφλι του καρκίνου, το να πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο , είναι ένα χτύπημα που μας πονάει διπλά. Γιατί ξέρουμε καλά πως η νόσος αν κάτι μας στέρησε είναι την ανεμελιά, γίναμε ανεπιστρεπτί "υποψιασμένες"· ότι μας έβαλε για πάντα σε μια συνθήκη μόνιμης αγωνίας , ακόμα και εμάς που φαίνεται ότι έχουμε μια καλή πρόγνωση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με την αρρώστια. Ακόμα και οι γιατροί δεν θα σου πουν ποτέ "είσαι εντελώς καλά". Γιατί στον καρκίνο το "εντελώς και για πάντα" δεν υφίστανται ως λέξεις. Σου λένε "πας καλά και είμαστε αισιόδοξοι", αφήνοντας ένα παραθυράκι ανοιχτό , που σε βάζει σε αυτή την κατάσταση της άνω τελείας. Δεν υπάρχει κλείσιμο. Υπάρχει παύση. Για όσο. Γιατί ο χρόνος με τον καρκίνο αίφνης αποκτά άλλη διάσταση, διαστέλλεται και συστέλλεται παράλογα. Δεν είναι γραμμικός. Άλλοτε παγώνει και άλλοτε κυλά σαν ρυάκι. Και ποτέ δεν φτάνει. Μετά απο μια διάγνωση καρκίνου τον κυνηγάς για πάντα. Τρέχεις από πίσω του και προσπαθείς να τον μεγαλώσεις, να τον φαρδύνεις για να προλάβεις .Και το ρήμα « προλαβαίνω» γίνεται μέρος της καθημερινότητας σου.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα. Δεν ξέρω πως αλλιώς γίνεται. Είναι μονόδρομος μάλλον αυτό. Και την πάλεψε μέσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την φροντίδα των δικών της ανθρώπων και αυτό είναι βάλσαμο και όχι πάντα αυτονόητο. Την αντιμετώπισε όμως και με εξωστρέφεια. Μίλησε γι αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα. Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδερφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζώ. Σήμερα είναι μια άσχημη μέρα. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ ευχαριστούμε», έγραψε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ