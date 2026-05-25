Υπουργικό Συμβούλιο: Επί τάπητος η νέα ΚΑΠ, ανανέωση θητείας Στουρνάρα

Το υπουργικό συμβούλιο θα συζητήσει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών σύμφωνα με την Οδηγία 2023/970.

Θα προταθεί ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές, η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και η επανατοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: