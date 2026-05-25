Γωγώ Μαστροκώστα: Το αντίο των celebrities στο «χαμογελαστό κορίτσι» - «Καλό μου πλάσμα, ξεκουράσου»

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο, η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της και τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) άφησε την τελευταία της πνοή, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media η κόρη της, Βικτώρια.

Το «αντίο» των celebrities στην «Γωγώ τους»

Πέγκυ Ζήνα, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ελένη Πετρουλάκη και άλλοι επώνυμοι αποχαιρέτησαν την Γωγώ Μαστροκώστα με συγκινητικά μηνύματα στα social media, κάνοντας λόγο για ένα χαμογελαστό πλάσμα γεμάτο δύναμη και φως.

«Καλό μου πλάσμα...Γωγούλα μου...ξεκουράσου, καλό ταξίδι στο φως. Με την αγάπη σου θα πορευτούν πια οι άνθρωποί σου που είναι περήφανοι για σενα», έγραψε η Πέγκυ Ζήνα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σειρά του ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Γωγώς Μαστροκώστα στο «The 2night Show», όταν η ίδια είχε μιλήσει για την μάχη της με τον καρκίνο.

«Αντίο Γωγώ… ήσουν πάντα ένα «φως» θα σε θυμάμαι σαν το πιο γελαστό κορίτσι…Μαζί σου φέυγει μια εποχή, μια εποχή που όλοι ελπίζαμε για το καλύτερο και πιστέυαμε στην ανθρώπινη αγάπη, μια εποχή αισιοδοξίας!!!Καλό ταξίδι!!!», έγραψε ο παρουσιαστής.

«Αυτό το λαμπερό πλάσμα που έφυγε και έχει πάει στη γειτονιά των αγγέλων, θα σαγηνεύσει και εκεί με την ομορφιά της. Είχε ταπεινότητα, δεν είχε καταλάβει πόσο θελκτική και όμορφη ήταν. Ήταν η μόνη που είχα ζηλέψει», δήλωσε η Βάνα Μπάρμπα μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

Η Ελένη Πετρουλάκη αποχαιρέτησε την Γωγώ Μαστροκώστα γράφοντας σε Story της στο Instagram: «Καλό ταξίδι στην αγκαλιά των αγγέλων».

Η συγκινητική ανάρτηση της Δώρας Χρυσικού:

«Το να πεθαίνει ένας νέος ανθρωπος είναι πληγή. Για όσες όμως γυναίκες, έχουμε περάσει το κατώφλι του καρκίνου, το να πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο , είναι ένα χτύπημα που μας πονάει διπλά. Γιατί ξέρουμε καλά πως η νόσος αν κάτι μας στέρησε είναι την ανεμελιά, γίναμε ανεπιστρεπτί "υποψιασμένες"· ότι μας έβαλε για πάντα σε μια συνθήκη μόνιμης αγωνίας , ακόμα και εμάς που φαίνεται ότι έχουμε μια καλή πρόγνωση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με την αρρώστια. Ακόμα και οι γιατροί δεν θα σου πουν ποτέ "είσαι εντελώς καλά". Γιατί στον καρκίνο το "εντελώς και για πάντα" δεν υφίστανται ως λέξεις. Σου λένε "πας καλά και είμαστε αισιόδοξοι", αφήνοντας ένα παραθυράκι ανοιχτό , που σε βάζει σε αυτή την κατάσταση της άνω τελείας. Δεν υπάρχει κλείσιμο. Υπάρχει παύση. Για όσο. Γιατί ο χρόνος με τον καρκίνο αίφνης αποκτά άλλη διάσταση, διαστέλλεται και συστέλλεται παράλογα. Δεν είναι γραμμικός. Άλλοτε παγώνει και άλλοτε κυλά σαν ρυάκι. Και ποτέ δεν φτάνει. Μετά απο μια διάγνωση καρκίνου τον κυνηγάς για πάντα. Τρέχεις από πίσω του και προσπαθείς να τον μεγαλώσεις, να τον φαρδύνεις για να προλάβεις .Και το ρήμα « προλαβαίνω» γίνεται μέρος της καθημερινότητας σου.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και στωικότητα. Δεν ξέρω πως αλλιώς γίνεται. Είναι μονόδρομος μάλλον αυτό. Και την πάλεψε μέσα στην αγάπη, την αφοσίωση και την φροντίδα των δικών της ανθρώπων και αυτό είναι βάλσαμο και όχι πάντα αυτονόητο. Την αντιμετώπισε όμως και με εξωστρέφεια. Μίλησε γι αυτήν ανοιχτά θέλοντας να ενδυναμώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες. Μοιράστηκε τις προκλήσεις της νόσου, και μίλησε για την αξία της πρόληψης, περνώντας από το προσωπικό στο συλλογικό. Στάθηκε τρυφερή και θαρραλέα. Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδερφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζώ. Σήμερα είναι μια άσχημη μέρα. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Μακάρι το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας να βοηθήσει άλλες γυναίκες να προλάβουν, να μην αμελούν τις εξετάσεις τους. Και να σωθούν. Γωγώ σ ευχαριστούμε», έγραψε η ηθοποιός.

Η Μαρία Καλάβρια έγραψε: «Γωγώ μου, θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό δεν γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη και το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές και την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου».

Η ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου:

«Τι Τι….να γράψω και τι να πω……???

Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά…κάποια στιγμή αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας!

Η Γωγω είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς!….απο αυτούς που ζήσαμε πολλά!….μα πολλά ζησαμε τα χρυσά…τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας!

Τα ζήσαμε όλοι μαζί…όλοι μια παρέα!σε κάθε μας έξοδο εκπομπές πάρτυ σε κάθε μας βήμα…όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα!ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια!

Φόρεσε Πολλές δημιουργίες μου μα πολλές….

Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της τον άνδρα της και την κορούλα της εγκυμονούσα που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ!

Δεν θα την ξεχάσω όταν χέρι χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο(Τραϊανός)κατέβαιναν την καναρη στο Κολωνάκι να έρθουν για πρόβα του pre wedding φορέματος αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της!

Εχω τόσα μα τόσα να πω…..μα…..?τι να πρωτοπώ..

Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό στο Carpo και μου λέει στο αμάξι είναι η Γωγω πήγαινε….να την δεις….

Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω…

Θέλω να πω ένα Μπράβο σε αυτό τον ήρωα τον Τραϊανό που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή κάθε λεπτό!!!!!Και στο κοριτσάκι της που λάτρευε την πριγκηπέσσα της κουράγιο…….

Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια

Γωγω……..»

Με τη σειρά της η Σοφία Παθέκα αποχαιρέτησε την Γωγώ Μαστροκώστα με ανάρτησή της σε Instagram Story: «Κρατώ την εικόνα μιας γυναίκας, μιας συναδέλφου που άφησε αποτύπωμα...δραστήρια, δυνατή και ευγενής...πάντα με χαμόγελο. Γωγώ ήσουν μαχήτρια. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

