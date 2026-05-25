Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την Λάρισα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα το βράδυ της Κυριακής (24/5).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 24/05/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

ανηλίκων στην Λάρισα, ο Aloush (επ.) Αbderrahman (ον)., 14 ετών, αιγυπτιακής

καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 25/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Aloush (επ.) Αbderrahman (ον)., έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.55 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς και μαύρα παπούτσια. Φορά γυαλιά μυωπίας.

