Τραμπ: Πίεση για διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και μήνυμα για τη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τις χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» για την εξομάλυνση σχέσεων με το Ισραήλ

President Donald Trump speaks about prescription drug prices in the South Court Auditorium of the Eisenhower Executive Office Building, Monday, May 18, 2026, on the White House campus in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
  • Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ιράν στις συμφωνίες, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «ξεχωριστή».
  • Τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε καλή πορεία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.
  • Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» έχουν ήδη οδηγήσει στην εξομάλυνση σχέσεων Ισραήλ με τα ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Μαρόκο και Σουδάν.
  • Η διεύρυνση των συμφωνιών θεωρείται από τον Τραμπ σημαντική για τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.
Με εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το όραμά του για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, συνδέοντας τις διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή με τις προσπάθειες τερματισμού των εντάσεων με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τις χώρες της περιοχής να ενταχθούν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», το πλαίσιο εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και του Ιράν, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «ξεχωριστή».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συμφωνίες ως ένα ιστορικής σημασίας έγγραφο, το οποίο όπως υποστήριξε θα μπορούσε να αποκτήσει πρωτοφανές κύρος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται σε καλή πορεία, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Συμφωνίες του Αβραάμ», που ξεκίνησαν το 2020 κατά την πρώτη του θητεία, οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε σειρά επαφών με ηγέτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν, επισημαίνοντας ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στο πλαίσιο των συμφωνιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς τες ως μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων δεκαετιών.

