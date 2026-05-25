Σταύρος Φλώρος: «Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι και σήμερα θα κάνω το δεύτερο»

O Σταύρος Φλώρος έκανε το πρώτο χειρουργείο στο πόδι και όπως ενημέρωσε όλα πάνε καλά. Ωστόσο ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνον καθώς ακολουθεί το δεύτερο χειρουργείο του στο ίδιο πόδι, το οποίο είναι πολύωρο και δύσκολο.

Ο Σταύρος Φλώρος στο βίντεό του ανέφερε: «Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ' ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν "ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα", αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ' ευχήν».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».

Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης του Survivor ακρωτηριάστηκε μετά από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος στη θάλασσα, ανέβασε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξηγώντας ποια είναι η κατάστασή του, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχεται όλο αυτό το διάστημα.

