Τα πρώτα ανθρωποειδή ρομπότ-υπηρέτες: Μαγειρεύουν, πλένουν, στρώνουν κρεβάτια

Snapshot Η κινεζική εταιρεία GigaAI παρουσίασε το SeeLight S1, το πρώτο εμπορικό ανθποειδές ρομπότ

υπηρέτη γιαικιακές εργασίες, με πιλοτική τοποθέτηση 100 μονάδων στα σπίτια υπαλλήλων στα τέλη Μαΐου 2026.

Το ρομπότ εκτελεί εργασίες όπως μαγείρεμα, πλύσιμο ρούχων, στέγνωμα, στρώσιμο κρεβατιού και άνοιγμα κουρτινών, λειτουργώντας με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες ασφαλείας.

Η διάθεση του SeeLight S1 στην πόλη Γουχάν θα είναι δωρεάν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η εμπορική τιμή αναμένεται να είναι περίπου 15.000 δολάρια από τον Ιούνιο του 2027.

Η πλοήγηση και λειτουργία σε πραγματικά οικιακά περιβάλλοντα παραμένει πρόκληση λόγω της μη τυποποιημένης και συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης των σπιτιών, κάτι που απαιτεί συλλογή και ανάλυση δομημένων δεδομένων από πραγματικά σπίτια και εγκαταστάσεις.

Η βιομηχανία ρομποτικής προγραμματίζει να περιορίσει αρχικά τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ σε ρυθμιζόμενα εμπορικά περιβάλλοντα για την ασφάλεια των χρηστών, προτού επεκταθούν σε οικιακές εφαρμογές. Snapshot powered by AI

Γνωρίστε τους «The Jetsons», τα πρώτα ανθρωποειδή ρομπότ που λανσάρει η κίνα και αναλαμβάνει όλες τις οικιακές εργασίες.

Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας GigaAI ανακοίνωσε τον πρώτο εμπορικό ρομποτικό μπάτλερ που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι πρώτες 100 πιλοτικές μονάδες θα τοποθετηθούν στα τέλη αυτού του μήνα στα σπίτια των υπαλλήλων. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η διάθεσή τους στο Γουχάν, δωρεάν!, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Με την ονομασία SeeLight S1, το ρομπότ αποτελεί μία από τις πολλές απαντήσεις στην τρέχουσα δημογραφική κρίση της Κίνας, η οποία αντιμετωπίστηκε με μια οδηγία του Πεκίνου που επιδιώκει να τοποθετήσει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη όπου χρειάζεται. Το ρομπότ είναι μια μηχανή με δύο χέρια και τροχούς που, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι το πρώτο ρομπότ γενικής χρήσης που έχει σχεδιαστεί ποτέ για το σπίτι.

Στις επιδείξεις, το S1 κόβει λαχανικά, τηγανίζει αυγά, γεμίζει το πλυντήριο, κρεμάει τα ρούχα, στρώνει το κρεβάτι και ανοίγει τις κουρτίνες.

Check out China's SeeLight S1, a household humanoid robot capable of cooking, doing laundry, folding clothes, and organizing space — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) May 22, 2026

Για λόγους ασφαλείας, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί να σταματούν τις κινήσεις του τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με ένα παιδί ή ένα κατοικίδιο.

Το S1 λειτουργεί με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη — έναν ψηφιακό εγκέφαλο συνδεδεμένο απευθείας με ένα φυσικό σώμα, ικανό να αναγνωρίζει το περιβάλλον του και να αποφασίζει τι θα κάνει στη συνέχεια χωρίς αναλυτικές οδηγίες.

Αναμένεται να κοστίζει περίπου 15.000 δολάρια όταν θα κάνει το ντεμπούτο του στα καταστήματα τον Ιούνιο του 2027.

Ωστόσο, οι επιδείξεις είναι διασκεδαστικές και γεμάτες γέλια μέχρι που ο άνθρωπος που ελέγχει κρυφά το ρομπότ βγάζει το κράνος εικονικής πραγματικότητας. Η πλοήγηση σε ένα σπίτι είναι εξαιρετικά δύσκολη για ένα ρομπότ.

Είναι ένα βαρύ μηχάνημα με δύο βραχίονες που πρέπει να περιηγηθεί σε ένα πολύ περίπλοκο τρισδιάστατο περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς. Ο Guo Renjie, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σχεδιασμού ρομποτικής Zeroth, λέει ότι «τα οικιακά περιβάλλοντα δεν είναι τυποποιημένα, όπου ένα ρομπότ αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που αλλάζει κάθε μέρα».

Για να επιβιώσει ένα ρομπότ στο χάος ενός πραγματικού σπιτιού απαιτείται κάτι που τα εργοστάσια έχουν σε αφθονία και οι κουζίνες όχι: καθαρά, δομημένα δεδομένα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, η OneRobotics με έδρα το Σενζέν μόλις υπέγραψε μια μεγάλη σύμβαση για τη συλλογή δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο που χρειάζονται αυτά τα ρομπότ για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους.

Η εταιρεία τοποθετεί τα ρομπότ OneRo H1 σε πραγματικά σπίτια, εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων και χώρους λιανικής πώλησης για να καταγράψει εργασίες υψηλής συχνότητας, όπως το τακτοποίηση κουζινών και μπάνιων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το έργο είναι «απόλυτα σύμφωνο με τη βασική στρατηγική της να εστιάζει στην ενσωματωμένη νοημοσύνη στο σπίτι» και ότι η τελική αποστολή είναι να «φέρει ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε νοικοκυριό».

Εν τω μεταξύ, άλλες κινεζικές εταιρείες προωθούν τα ανθρωποειδή τους σε φυσικούς αθλητικούς χώρους — ζωντανά, απρόβλεπτα περιβάλλοντα — για να υποβάλουν το λογισμικό τους σε δοκιμές αντοχής και να συλλέξουν το είδος των δεδομένων του πραγματικού κόσμου που απλά δεν μπορείς να παραποιήσεις σε ένα εργαστήριο.

Δεν πρόκειται για έναν αγώνα αποκλειστικά κινεζικό. Η παγκόσμια αγορά οικιακών ρομπότ — η οποία σήμερα αποτελείται κυρίως από ρομποτικές σκούπες όπως το Roomba — είχε αξία 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και αναμένεται να αυξάνεται κατά 20% ετησίως έως το 2027. Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η αγορά ανθρωποειδών ρομπότ θα φτάσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050.

Πριν όμως τα ρομπότ φτάσουν στο σπίτι σας, πρέπει να διασφαλιστούν πολλά περισσότερα, όπως η ασφάλεια των ενοίκων, αλλά και η ανεσή τους.

Τα ανθρωποειδή ενέχουν πραγματικούς φυσικούς κινδύνους — είναι ικανά να προκαλέσουν τραυματισμούς τόσο απλούς όσο το να πέσουν πάνω στο πόδι ενός ατόμου.

Για αυτόν τον λόγο, η βιομηχανία ρομποτικής θα περιορίσει τις πρώτες εφαρμογές ανθρωποειδών σε αυστηρά ρυθμιζόμενα εμπορικά περιβάλλοντα, όπως αποθήκες, για να τελειοποιήσει τα πρότυπα ασφάλειας πριν εισέλθουν στα σπίτια.