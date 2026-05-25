Η συγκλονιστική ανάρτηση Δέλλα για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: «Πέτα ψηλά»

Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας με το δημόσιο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής προχώρησε σε μία άκρως σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εκφράζει την απέραντη αγάπη του για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή του.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πέτα ψηλά»

Η ανάρτηση της κόρης της

Στα 56 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, κόρη της από τον γάμο της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια έδινε τη δική της δύσκολη μάχη, με δύναμη και αξιοπρέπεια, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ο Τραϊανός Δέλλας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν διαρκώς κοντά της στη διάρκεια της νοσηλείας της.

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.



Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.



Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.



Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.»

