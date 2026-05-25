Η μάχη του Αγίου Όρους για Καρυστιανού και Νίκη, το όνομα στο κόμμα Τσίπρα και ο Σαμαράς

O σεισμός που δεν έγινε με το κόμμα Καρυστιανού

Τελικά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν προκάλεσε κάποιον ιδιαίτερο πολιτικό σεισμό όπως διέβλεπαν αρκετοί υποστηρικτές του νέου φορέα. Δεν έβγαλε κάποια συγκλονιστική είδηση ούτε σε επίπεδο διακήρυξης, ούτε ονόματος, ούτε λογότυπου, ούτε στελεχών. Μένει πλέον να δούμε τις απόψεις της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού σε live εμφανίσεις στα κανάλια επί των καυτών ζητημάτων της κοινωνίας αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε autocue, ούτε χαρτιά, ούτε σκονάκια επικοινωνιακών συμβούλων. Και ναι, προφανώς θα πετύχει υψηλά ποσοστά στις κάλπες. Όμως το ζητούμενο είναι η διάρκεια διατήρησης υψηλών ποσοστών. Η πολιτική δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος.

Η μεγάλη μάχη του Αγίου Όρους





Δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι η έλευση του κόμματος Καρυστιανού έχει θορυβήσει τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της ΝΔ στην περίφημη γαλάζια πολυκατοικία. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στους κόλπους του Αγίου Όρους όπου τα τελευταία χρόνια τα ηνία κατείχαν ο Κυριάκος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση και ακολούθως η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού. Ειδικά στο Περιβόλι της Παναγίας παρατηρείται μια στροφή ορισμένων μοναχών υπερ της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού. Βέβαια ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι πολύ δύσκολο να βγει εκτός παιχνιδιού καθότι διατηρεί ισχυρότατες σχέσεις με αρκετές Μονές. Όμως η κυρία Γρατσία μαζί με την κυρία Καρυστιανού κατάφεραν να ανοίξουν τους δικούς τους διαύλους επικοινωνίας παραγκωνίζοντας τον Δημήτρη Νατσιό, το κόμμα του οποίου παρουσιάζει και δημοσκοπική κατάρρευση. Μάλιστα αρκετοί λένε ότι ο πρόεδρος της Νίκης θα μπορούσε να συνεργαστεί με το κόμμα της Καρυστιανού αν και η τελευταία δεν είμαι βέβαιος ότι όταν θέλει...



Πώς θα αντιμετωπίσει το Μέγαρο Μαξίμου το νέο κόμμα;

Με εγκράτεια και χωρίς σκληρές επιθέσεις. Όπως μαθαίνω η γραμμή της ΝΔ είναι να μην καταστεί η Μαρία Καρυστιανού ένας εκ των βασικών αντιπάλων του κυβερνώντος κόμματος αλλά να υποβαθμιστεί και να αποδομηθεί το πολιτικό της εκτόπισμα με ήπιο τρόπο, χωρίς σκληρό ροκ.





Ο Τσίπρας με ορίζοντα το 2031

Και μιας και την Τρίτη έχουμε... Θησείο περνάω στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος επικοινωνιακά τα πάει αρκετά καλά μέχρι σήμερα. Λένε πολλοί ότι ο πρώην πρωθυπουργός φτιάχνει το προφίλ του για να επιστρέψει στο τιμόνι της διακυβέρνησης στις μεθεπόμενες εθνικές εκλογές που λογικά θα γίνουν το 2031. Το 2027 θα είναι μια καλή βάση η δεύτερη θέση για να μπορέσει μέχρι το 2031 να πετύχει τη διεύρυνση στη σοσιαλδημοκρατία. Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν και από την απόδοση του κόμματός του στις αυτοδιοικητικές που θα γίνουν το 2028 και στις ευρωεκλογές του 2029. Πυκνές λοιπόν θα είναι για τα επόμενα χρόνια οι πολιτικές εξελίξεις.



Πυξίδα ή κυβερνώσα αριστερά;

Κάποιοι ψάχνουν ακόμα να βρουν τι όνομα θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο πολιτικό φορέα. Από αυτά που έχουν απομείνει στο τραπέζι μεταξύ των οποίων η «Πυξίδα» και η «Κυβερνώσα Αριστερά», εγώ δεν πιστεύω σε κανένα. Το πρώτο είναι τίτλος βιβλίου του Κώστα Λαλιώτη και το δεύτερο τίτλος βιβλίου του Κώστα Σκανδαλίδη. Άρα αν ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να κερδίσει κάτι σε επίπεδο marketing θα πάει σε κάποιο άλλο όνομα που δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα...







Γιατί δεν έκανε πρόταση μομφής ο Ανδρουλάκης;

Παρά το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν φουντώσει τα σενάρια ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ή κατά του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, δεν έκανε τίποτα από αυτά... Κάποιοι λένε ότι κρατά αυτό το ”ισχυρό όπλο” για αργότερα. Μισό λεπτό σύντροφοι. Από πότε μια πρόταση μομφής είναι ισχυρό όπλο; Έχει πέσει ποτέ κυβέρνηση από τέτοια διαδικασία; Θυμίστε μου γιατί μπορεί να ξεχνάω... Σε όλες τις περιπτώσεις οι κυβερνήσεις βγαίνουν ενισχυμένες. Εκτός αν ήδη στην πλειοψηφία υπάρχει ικανός αριθμός «αποστατών» που έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να ρίξουν μια κυβέρνηση. Έχουμε τέτοιες συνθήκες σήμερα; Όχι. Άρα το πολύ πολύ ο Ανδρουλάκης να κατηγορηθεί ότι δίνει «ανάσες» στην κυβέρνηση.

Τι θέλει να καταγράψει ο Σαμαράς;

Ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς δεν έχει τους ίδιους εκλογικούς στόχους με τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού. Η προσωπική του κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οδηγεί σε μια προσπάθεια να καταγράψει ένα ποσοστό ικανό να τον αναδείξει ως ρυθμιστικό παράγοντα την επόμενη των εκλογών. Ρυθμιστικό παράγοντα για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΝΔ κυρίως. Ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς δεν ενδιαφέρεται να ξαναγίνει πρωθυπουργός ή αρχηγός κόμματος διαμαρτυρίας της αντιπολίτευσης. Θέλει όμως να έχει λόγο στις εσωτερικές διαδικασίες της γαλάζιας παράταξης όποτε ανοίξουν. Ο ίδιος πιστεύει βέβαια ότι θα ανοίξουν πολύ σύντομα κι αν καταγράψει ένα σημαντικό ποσοστό θα μπορούσε να είναι συνομιλητής της ΝΔ. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπει από την δική του οπτική γωνία. Για τους παραπάνω λόγους δεν βιάζεται να τρέξει από τόσο νωρίς την ίδρυση ενός νέου φορέα όπως κάνουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού. Οι γνωρίζοντες το γαλάζιο οικοσύστημα λένε ότι αν είναι να προχωρήσει θα το κάνει από Σεπτέμβριο. Άλλωστε εκτιμά ότι τα κόμματα δεξιά της ΝΔ μπορεί να τα περιορίσει αρκετά με την κάθοδό του.

Επανέρχονται τα σενάρια περί ευρωπαϊκής εξόδου του Μητσοτάκη

Τα συγκεκριμένα σενάρια θυμίζω ότι είχαν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας στις προηγούμενες εκλογές αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήθελαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγκαταλείπει την κεντρική πολιτική σκηνή στην Ελλάδα για μια θέση στην Ευρώπη. Τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια έχουν επιστρέψει επιτακτικά και αναφέρουν ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα εγκαταλείψει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής για να πάρει κάποια στιγμή εντός του 2027 τη θέση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν προκειμένου η τελευταία να μετακινηθεί στη θέση του Στάινμάιερ στη Γερμανία. Πολύ κατασκοπικό το σενάριο δεν λέω... αλλά δεν το «αγοράζω».



Η περίπτωση του Γιώργου Βλάχου

Δεν θα εκπλαγώ αν σύντομα υπάρξουν εξελίξεις γύρω από τη στάση που κράτησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος στις δύο πρόσφατες ψηφοφορίες για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Ο «καραμανλικός» βουλευτής έχει κληθεί για εξηγήσεις από τον διευθυντή της ΚΟ για την επιδεικτική απουσία του από τις ψηφοφορίες. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Βλάχος νιώθει ξένο σώμα στη ΝΔ και περιμένει μια... ηρωική έξοδο - διαγραφή.



Δεν είναι ενθουσιασμένος ο Μητσοτάκης

Μαθαίνω ότι ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ξετρελαμένος με τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι ως υποψήφιοι για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Γι´αυτό και η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Ψάχνει για κάτι ιδιαίτερο που θα μπορούσε να κάνει γκελ και όχι για λύση ανάγκης...

Η εβδομάδα ανοίγει με παρέμβαση Καραμανλή

Να μην το ξεχάσω ότι τα βλέμματα όλων την Τρίτη θα είναι στραμμένα στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή ο οποίος θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Αρβανιτόπουλου. Η εκδήλωση των Εκδόσεων Παπαδόπουλος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 19:00, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Για το βιβλίο των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ, ο ΕυάνθηςΧατζηβασιλείου, καθηγητής ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής, καθώς και η Λένα Αργύρη, ανταποκρίτρια της Καθημερινής και της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο. Μια αγωνία υπάρχει για την τοποθέτηση του κ. Καραμανλή... Αφήστε που θα είναι στο ίδιο πάνελ με έναν εκ των στενών συμβούλων και δεξί χέρι του Τσίπρα τον κ. Καλπαδάκη... Είδατε πώς βάζω φωτιές;

Η επανεμφάνιση της Ρένας

Είχα την αίσθηση ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα μείνουν μόνο ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, μέχρι που είδα να επανέρχεται μετά από πολύχρονη απουσία η κυρία Ρένα Δούρου. Σε πρόσφατη συνέντευξή της άσκησε κριτική στον Φάμελλο για τη διαγραφή Πολάκη, ενώ άφησε αιχμές για όσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρουν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι παλιές παρέες τελικά δεν ξεχνιούνται.



Ειρωνεία της τύχης

Μπορεί να πέρασε στα ψιλά αλλά το να λέει ο δικηγόρος του κ. Τσιάρα ότι η Τυχεροπούλου είναι ικανή και έντιμη επιστήμονας έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν ο ίδιος ο κ. Τσιάρας όταν ήταν Υπουργός αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το πρωτοπαλίκαρό του και πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ της έχει σύρει τα εξ αμάξης. Πέραν αυτού η Τυχεροπούλου ως γνωστόν έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών διώξεων που συνεχίζονται και σήμερα. Είναι όμως ειρωνεία της τύχης να συντάσσει πραγματογνωμοσύνη μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα κ. Παπανδρέου με την οποία περιορίζονται τα ποσά της ζημίας για Τσιάρα,, Παπακώστα και μηδενίζονται για το Νότη Μηταράκη.



Γονατογραφήματα

Όμως το πράγμα δεν είναι τόσο απλό με τις εκθέσεις Τυχεροπούλου που μειώνουν ή εξαφανίζουν τα ποσά της ζημίας με βάση τα οποία εστάλησαν στη Βουλή αιτήματα άρσης ασυλιών των βουλευτών. Και δεν είναι καθώς το λογαριασμό τον έκανε η οικονομική αστυνομία που φαίνεται να είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη ότι στην καλύτερη περίπτωση δεν γνωρίζει τη δουλειά της. Μόνο που έχει στείλει πέρα από τους βουλευτές σωρεία αγροτών στη δικαιοσύνη με γονατογραφήματα ή με εκθέσεις του αέρα που συνέταξαν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ πολλοί από τους οποίους εμπλέκονται στις δικογραφίες. Ούτε ψύλλος στον κόρφο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Βέβαια και η κυρία Παπανδρέου την πάτησε αφού πίστεψε ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά η Οικονομική Αστυνομία.



Έρχεται και δικαστική προσφυγή από Κοβέσι

Πάντως οι σχέσεις της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν αρχίσει να οξύνονται επικίνδυνα μέρα με την ημέρα. Πληροφορούμαστε δε, ότι δεν θα μείνει στις επιστολές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά θα τραβήξει το σχοινί όσο τις επιτρέπουν οι αρμοδιότητές της προχωρώντας και σε νομικές ενέργειες το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο κανονισμός αιρεσιμότητας που θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μην εφαρμοστεί καθώς απαιτεί πολιτικές αποφάσεις αλλά η δικαστική προσφυγή μπορεί να γίνει καθώς η Κοβέσι επικαλείται την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της ΕΕ που αναφέρει ότι «Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης». Κοινώς έρχονται μπλεξίματα αν και σε επίπεδο ΕΕ η κυρία φον ντερ Λάιεν δεν βλέπουμε να στεναχωριέται όσο ο σύζυγος κάνει business με το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα.



Ο Ανεστίδης και το κράτος (μη) δικαίου

Να μας το θυμηθείτε, η υπόθεση Ανεστίδη μπορεί να αποδειχτεί πολύ σοβαρή σε επίπεδο κράτους δικαίου. Γιατί όσο και αν τον ταλαιπωρούν βάζοντας στο παιγνίδι και το Ελεγκτικό συνέδριο που έχει πορίσματα με αντιφάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα βάσει των οποίων του δέσμευσαν τους λογαριασμούς στο τέλος της ημέρας θα αποδειχτεί ότι όλα ήταν κανονικά. Και όταν ένας άνθρωπος πληρώνεται ως νόμιμος την προηγούμενη και διώκεται ως παράνομος την επόμενη με στοιχεία που στην καλύτερη είναι της φαντασίας όσων τα επικαλέστηκαν δεν μπορεί παρά να εξαντλήσει ότι ένδικο μέσο υπάρχει εντός κι εκτός Ελλάδας γι' αυτούς που τον ενοχοποίησαν. Το χειρότερο σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής έχει φωνή που ακούγεται και δεν κάνει πίσω.



Η Ιντρακόμ, η Thrinvest και η παράδοση

Τελικά ο όμιλος Ιντρακόμ έχει αρχίσει να αποκτά παράδοση σε συμφωνίες με την Thrinvest. Πρώτα ήταν η εξαγορά της ΙΝΤΡΑΚΑΤ και τώρα ήλθε αυτή της Ευρώπη Holdings. Η δεύτερη όπως και η πρώτη έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει η Ιντρακόμ Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της CREDIA Bank. Υπενθυμίζεται ότι η Ιντρακόμ μετά τη συναλλαγή στην Ιντρακάτ είχε κρατήσει ένα ποσοστό της τάξεως του 5% το οποίο πούλησε με μεγάλες υπεραξίες και συγκεκριμένα έναντι74,8 εκατομμυρίων ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καθώς η Thrinvest απογείωσε την εταιρία και τη μετοχή.



Πλερέζες

Πάντως από τη συμφωνία πώλησης της Ευρώπη Holdings δεν φαίνεται ότι ήταν και πολύ χαρούμενος ο ιδρυτής και μέτοχος κ. Μακρόπουλος ο οποίος μας λένε ότι ήταν με «μαύρες πλερέζες» στο συνέδριο των ασφαλιστών στην Ύδρα που έγινε μέσα στην εβδομάδα. Και πραγματικά δεν ξέρουμε τι περίμενε; Να βάζουν άλλοι τα χρήματα και αυτός να κάνει το manager ή απλά αντιλήφθηκε ότι η είσοδος της Credia Bank ανεβάζει πολύ τον πήχη και δεν μπορεί να τον φτάσει;

Ψιλά γράμματα και διαφημιζόμενα βραβεία

Μερικές φορές απορώ πραγματικά πως λανσάρονται κάποια πράγματα. Τι εννοώ; Το τελευταίο διάστημα η SKY Express διαφημίζει ότι είναι η αεροπορική εταιρία της χρονιάς. Και καλά κάνει. Με μικρά γραμματάκια μας λέει ότι η βράβευση αυτή είναι από την ERA. Τι είναι όμως η ERA; Πρόκειται στην ουσία για ένα σωματείο περιφερειακών αεροπορικών εταιριών της Ευρώπης(μικρές αεροπορικές, μικρά αεροδρόμια, ιδιωτικές μεταφορικές και κάθε χρόνο δίνει και ένα βραβείο σε μέλος του ενώ παρεμπιπτόντως η SKY συμμετέχει και στο ΔΣ. Για να το κάνουμε έτσι πιο παραστατικό είναι σαν είχαμε το ΣΕΒ να δίνει βραβείο για την καλύτερη εταιρία και αυτή να το διαφημίζει στους πελάτες της.Κοινώς μοιράζουμε βραβείο μεταξύ μας και το διαφημίζουμε. Έχετε δει εσείς κάτι τέτοιο; Κατά τα λοιπά θυμόμαστε και κάτι ωραίες βραβεύσεις που γίνονται στην Ελλάδα για κάτι επιχειρηματίες της χρονιάς αλλά λέμε να αφήσουμε για επόμενη φορά τις συγκρίσεις.



Ο κύκλος της Worldline και οι ύποπτες συναλλαγές

Τελικά όλοι κάνουν τους κύκλους τους. Έτσι και η Worldline που στην Ελλάδα παίζει με την Cardlink ως brandname. Πέραν του γεγονότος ότι πέρυσι το καλοκαίρι βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για πρακτικές που διευκόλυναν την κυκλοφορία μαύρου και ύποπτου χρήματος στην Ελλάδα εμφανίζεται δια των ανακοινώσεών της πως είναι πρωτοπόρα. Μόνο που μια εταιρία με χρηματιστηριακή αξία 830 εκατομμύρια δεν θεωρείται καν μεγάλη ούτε και για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Ειδικά μάλιστα όταν το 2020 η χρηματιστηριακή της αξίας είχε ξεπεράσει τα 20 δισ. ευρώ και τα χρόνια που ακολούθησαν οι επενδυτές που την πίστεψαν έγραψαν ασύλληπτες ζημίες. Και ως γνωστόν οι προηγούμενες επιδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές ειδικά όταν δεν είναι και τόσο καθαρό το παρελθόν.



Όταν μπερδεύονται οι τηλεοράσεις με τα fees

Πραγματικά ανατρέχοντας στο ΓΕΜΗ και βλέποντας την εικόνα πολυεθνικών μερικά πράγματα με ξεπερνούν. Όπως για παράδειγμα ότι έφτασε το τέλος του 2025 για να δημοσιεύσει η LG οικονομικές καταστάσεις και αφού είχε μπει σε αναστολή καταχώρισης. Η εταιρία λοιπόν στην Ελλάδα με τζίρο 164 εκατ. ευρώ είχε κέρδη μόλις 2,4 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να αναρωτιέσαι πως μπορεί με τόσο μικρή κερδοφορία να βρίσκεται στην ελληνική αγορά. Όταν βλέπεις όμως τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρδη καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να μην υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά μάλιστα όταν δεν ξεχωρίζουν στις οικονομικές καταστάσεις τα αγαθά από τις υπηρεσίες δηλαδή σε απλά ελληνικά δεν ξεχωρίζουν οι τηλεοράσεις και τα πλυντήρια από την πληρωμή fees σε άλλες εταιρίες του ομίλου. Και δεν ξεχωρίζουν για τον απλό λόγο ότι έτσι δεν βγαίνει άκρη. Αλήθεια προβληματίζει κανέναν αυτό;



Ό,τι δηλώσεις

Είναι πολύ ωραίοι εκεί στην Βιοϊατρική αλλά και στο ΓΕΜΗ. Η Βιοιατρική λοιπόν δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις 2024 τον Οκτώβριο και θεωρητικά ήταν εμπρόθεσμη. Μετά βομβάρδισε με ανακοινώσεις το ΓΕΜΗ για να έλθει στη συνέχεια να δημοσιεύσει διορθωμένες οικονομικές καταστάσεις. Βέβαια θα μου πείτε ότι και λευκή σελίδα να δημοσιεύσει κάποιος στο ΓΕΜΗ αντί για οικονομικές καταστάσεις δεν θα έχει πρόβλημα γιατί πολύ απλά το σύστημα λειτουργεί ανεξέλεγκτο και ότι δηλώσεις. Κάπως έτσι τους έχουν πάρει είδηση οι πονηροί και γελά και το παρδαλό κατσίκι.



Κάτι κουρασμένα παλικάρια

Έχω την αίσθηση ότι εκεί στον Φουρλή το έχουν πάρει απόφαση ότι είναι θέμα χρόνου να αποκτήσει τον έλεγχο ο όμιλος Quest του Θεόδωρου Φέσσα. Και με τα αποτελέσματα τριμήνου που έβγαλαν και απογοήτευσαν και τον πιο αισιόδοξο δείχνουν ότι μοιράζουν μεν υποσχέσεις αλλά το αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει. Έτσι τώρα τελευταία ακούμε κάτι κουρασμένα παλικάρια να λένε ότι τους ενδιαφέρουν πιο πολύ τα ακίνητα και άλλα τέτοια ωραία πιθανά για να δικαιολογήσουν αυτό που έρχεται. Πάντως εγώ τους θαυμάζω γιατί μια χαρά έπαιρναν χρόνια το λίπος από την εισηγμένη έχοντας επισήμως πενιχρά ποσοστά.

Το θαύμα του ελέγχου

Μιας και ο λόγος για λίπος μια απορία την έχω πώς γίνεται αυτό το θαύμα ο Απόστολος Βακάκης να έχει επισήμως κάτω από 20% και να

ελέγχει απολύτως την εισηγμένη. Είναι πραγματικά ένα θαύμα το πώς εμφανίζονται μέτοχοι και στηρίζουν τις επιλογές του όταν θα μπορούσαν (υποτίθεται ότι μιλάμε για κανονικά funds εκτός και αν είναι funds στην ταμπέλα και μπροστινοί που δεν το πιστεύω) να έχουν χίλιες δύο διαφωνίες για την πολιτική που ακολουθεί. Επίσης ακόμα αναρωτιέμαι γιατί να πούλησε η περίφημη Fidelity που ήταν ακούνητη επί χρόνια στο μετοχολόγιο και αμέσως μετά άρχισε η μετοχή να κατρακυλά.

Στα χνάρια της ΔΕΗ

Στο δρόμο της μεγάλης επιτυχίας της ΔΕΗ φαίνεται να βαδίζει και ο ΑΔΜΗΕ που αναμένεται να ολοκληρώσει τις κινήσεις για την αύξηση του 1 δις ευρώ κοντά στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Από αυτά ζητά από την αγορρά λιγότερο από 500 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται εύκολο να συγκεντρωθεί. Επειδή δε κάποιοι μυρίστηκαν ότι θα έχουμε επανάληψη του φαινομένου την Παρασκευή έσπευσαν να πάρουν νωρίς θέση στην μετοχή η οποία σημείωσε εκρηκτική άνοδο.