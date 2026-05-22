Καιρός: Το Ελ Νίνιο τρομάζει - Το 2026 μπορεί να φέρει ένα από τα πιο καταστροφικά φαινόμενα

Δεν πρόκειται μόνο για καιρό: το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να μετατρέψει το 2026 σε μια κρίσιμη χρονιά, με σοβαρές επιπτώσεις στο κλίμα και στις θερμοκρασίες

Το Ελ Νίνιο προκαλεί ξανά ανησυχία στους επιστήμονες: το 2026 ενδέχεται να αναπτυχθεί ένα κλιματικό φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες στις θερμοκρασίες, τις βροχοπτώσεις, τις ξηρασίες και τη διεθνή σταθερότητα. Ο φόβος είναι ότι το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα ήδη εύθραυστο παγκόσμιο περιβάλλον, ενισχύοντας περιβαλλοντικές, οικονομικές και επισιτιστικές κρίσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Τι είναι το Ελ Νίνιο και γιατί το 2026 προκαλεί τόσο μεγάλη ανησυχία

Το Ελ Νίνιο είναι μια φυσική κλιματική φάση που εμφανίζεται περιοδικά στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεάνιων υδάτων. Δεν πρόκειται απλώς για ένα επεισόδιο «ζέστης»: όταν είναι ιδιαίτερα έντονο, μπορεί να μεταβάλει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να επηρεάσει το κλίμα σε πολλές περιοχές του κόσμου, προκαλώντας ξηρασίες σε κάποιες περιοχές και καταρρακτώδεις βροχές σε άλλες.

Οι επιστήμονες της Strategic Climate Risks Initiative φοβούνται ότι το 2026 μπορεί να εκδηλωθεί ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη αστάθεια, με κινδύνους ξηρασίας, πλημμυρών, αγροτικής κρίσης και έντονων πιέσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες τροφίμων. Η θερμή φάση του φαινομένου ενδέχεται να ωθήσει τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες που θα είναι δύσκολο να περιοριστούν.

Η ανησυχία δεν προέρχεται μόνο από το ίδιο το φαινόμενο, αλλά και από τη χρονική συγκυρία στην οποία μπορεί να εκδηλωθεί. Ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο δεν θα επηρεάσει έναν «ουδέτερο» πλανήτη: θα προστεθεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, στην ευαλωτότητα των αγροτικών συστημάτων, στις ενεργειακές κρίσεις και στις γεωπολιτικές εντάσεις. Γι’ αυτό οι ειδικοί μιλούν για έναν κίνδυνο που ξεπερνά τη μετεωρολογία και αγγίζει την οικονομία, την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα.

Το προηγούμενο του 1877: Η καταστροφή που λειτουργεί ως προειδοποίηση

Η πιο ανησυχητική σύγκριση γίνεται με τη μεγάλη κλιματική κρίση του 1877-1878. Εκείνη την περίοδο, ένα φαινόμενο συνδεδεμένο με το Ελ Νίνιο συνέβαλε σε παρατεταμένες ξηρασίες και σε έναν παγκόσμιο λιμό που έπληξε σοβαρά τις τροπικές περιοχές. Οι εκτιμήσεις που αναφέρονται στο δημοσίευμα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια νεκρούς, ενώ ορισμένες υπολογίζουν έως και 60 εκατομμύρια, περίπου το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού της εποχής.

Η καταστροφή αυτή θεωρείται από τους επιστήμονες μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η ανθρωπότητα, συγκρίσιμη σε απώλειες ζωών με τους παγκόσμιους πολέμους και την πανδημία γρίπης του 1918-1919.

Φυσικά, ο σημερινός κόσμος είναι πολύ διαφορετικός: υπάρχουν δορυφόροι, ωκεανογραφικοί αισθητήρες, συστήματα πρόβλεψης, δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης και πιο προηγμένες γεωργικές τεχνικές. Για τον λόγο αυτό δεν αναμένεται λιμός αντίστοιχης κλίμακας.

Ωστόσο, η αναφορά στο 1877 υπενθυμίζει κάτι βασικό: το Ελ Νίνιο μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κρίσεων. Ακόμη κι αν δεν επαναληφθούν τα σενάρια του 19ου αιώνα, ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια, να αυξήσει τον υποσιτισμό, να ενισχύσει την αστάθεια και να ασκήσει πιέσεις σε κυβερνήσεις και αγορές. Αυτό ακριβώς το «φαινόμενο ντόμινο» είναι που ανησυχεί τους επιστήμονες.

Οικονομικές ζημιές, τρόφιμα και κλίμα: Ο κίνδυνος του ντόμινο

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν το «σούπερ Ελ Νίνιο» του 2015-2016, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιές περίπου 2,9 τρισ. λιρών στην παγκόσμια οικονομία. Αν το 2026 εκδηλωθεί ένα φαινόμενο τόσο έντονο όσο προβλέπουν οι ειδικοί, οι απώλειες θα μπορούσαν να είναι αντίστοιχες, σε ένα ήδη επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον.

Το πιο ευαίσθητο ζήτημα αφορά τα τρόφιμα. Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να διαταράξει τις εποχές των βροχών, να μειώσει τις σοδειές, να πλήξει στρατηγικές αγροτικές περιοχές και να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων. Αν προστεθούν σε αυτά οι δυσκολίες στην παραγωγή λιπασμάτων, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και οι γεωπολιτικές εντάσεις, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια «τέλεια καταιγίδα»: λιγότερη παραγωγή, υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευαλωτότητα για τις φτωχότερες χώρες και τα ήδη ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι σήμερα ο κόσμος διαθέτει πολύ πιο αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί. Αντίθετα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο προετοιμασίας: ενίσχυση των μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, προστασία των αλυσίδων τροφίμων, καλύτερος σχεδιασμός των υδάτινων πόρων και παρεμβάσεις στις περιοχές που θεωρούνται πιο ευάλωτες.

