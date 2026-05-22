«Δεν παίζει! Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια»: Συνεργάτιδα Τσίπρα έριξε «άκυρο» στο όνομα «Ορίζοντες»

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο νέο όνομα του υπό ίδρυση κόμματός του, το οποίο φαίνεται ότι σίγουρα δεν θα είναι «ορίζοντες».

Στην αρχή του βίντεο εμφανίζεται μία κοπέλα που προτείνει στον πρώην πρωθυπουργό να πει το κόμμα του «ορίζοντες. «Το ορίζοντες θα μ’ άρεσε», λέει.

«Τέλειο, πάμε με αυτό», λέει τότε στην συνεργάτιδά του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρόεδρε έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα», του απαντά εκείνη. «Ε ας ξεκλειδώσει», σχολιάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν παίζει. Site, banner, βίντεο είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια», επιμένει η συνεργάτιδά του.

«Πωω αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει με χιούμορ ο Αλέξης Τσίπρας.

