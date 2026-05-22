Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος μετά από παράσυρση στη Νέα Φώκαια
Ένας 45χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε παράσυρση από όχημα στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής το απόγευμα της Παρασκευής
Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Χαλκιδική, με έναν 45χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από παράσυρση στη Νέα Φώκαια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το thesspost, το δυστύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 16:00 στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε τον πεζό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο οδηγός του οχήματος φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως ανέφεραν διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο.
Η σορός του 45χρονου μεταφέρεται στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ ο οδηγός αναμένεται να διακομιστεί προληπτικά σε νοσοκομείο.